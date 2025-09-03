金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大：他超越祖父金日成

▲習近平、金正恩3日在北京天安門閱兵時親密交談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國今（3）日在北京天安門廣場閱兵，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩罕見現身，並與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁同台，尤其金正恩站在習近平左側，顯示北韓地位提升。專家認為，僅憑這張畫面，金正恩就達成戰略性外交目標，不僅展現超越祖父金日成，也讓外界解讀中國在事實上承認北韓「擁核國」地位。

根據《韓聯社》，金正恩此行格外受到關注，他與習近平在閱兵觀禮台上比肩而立，普丁則站在習近平右側，呈現中國、俄國、北韓三國領導人同框畫面。期間，金正恩與習近平還數度側身交談，身後有隨行翻譯陪同，顯示雙方交流密切。對比1959年金日成參加新中國建國10周年閱兵時，僅能與毛澤東保持一定距離，如今金正恩的位置更顯突出。

專家也指出，這張照片本身就是政治成果。梨花女子大學北韓學科教授朴元坤直言，「僅憑一張照片，金正恩就能對內外宣示成功，這是他祖父當年都難以達到的政治勝利。」他認為，金正恩此次成功取得中國最高領導人身邊的「黃金位置」，足以在北韓內部強化政權威信。

▲北韓最高領導人金正恩3日出席北京天安門閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

韓國國家戰略研究院的杜鎮浩（音譯）則分析，金正恩此行已帶來象徵性突破。中國透過邀請並給予如此待遇，等於在某種程度上承認北韓的擁核國地位，而非僅僅視其為對話對象。他進一步指出，這或許代表中國願意在美國推動的「無核化」框架之外，容許北韓繼續保有核武能力。

專家同時強調，金正恩不僅僅是在舞台上展示存在感，更在外交上「調整地位」。過去兩年，北韓過於傾向俄羅斯，提供兵力與武器支援俄烏戰爭，但此次藉由參加中國閱兵，有意平衡對外關係，拉近與北京當局的距離。分析認為，這不僅能在戰後局勢中提高談判籌碼，也能為北韓體制穩固尋求更強的後盾。

報導指出，這樣的三角互動背後，也有俄羅斯的影子。杜鎮浩表示，俄方或許默許中國拉近與北韓的距離，因為美日韓的安保合作在地緣政治上威脅到俄羅斯利益，因此俄國更希望維持與北韓、中國的戰略聯繫。他強調，俄羅斯可能在幕後推動金正恩的北京之行。

▲普丁可能默許金正恩、習近平恢復關係。（圖／達志影像／美聯社）

對中國而言，則不會明顯與北韓、俄羅斯形成「問題國家聯盟」，但藉由適度展現三國同台，能夠在國際場合上營造「美日韓對抗中俄朝」的框架，作為制衡美國的戰略工具。

南韓統一研究院研究委員洪敏（音譯）甚至指出，下月北韓將舉行勞動黨建黨80周年閱兵，不排除習近平「回訪平壤」的可能，若成行將成為對中朝關係的高調展示。

洪敏分析，若習近平以「回禮」形式訪問北韓，不僅能在10月下旬APEC峰會前提升中國的外交籌碼，也能向國際社會釋放中朝關係密切的訊號。他強調，這樣的互動將對東北亞局勢產生深遠影響。