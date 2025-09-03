快訊／兩韓和解？　金正恩、南韓國會議長閱兵「握手寒暄」

▲傳北韓最高領導人金正恩、南韓國會議長禹元植3日在北京天安門閱兵現場互打招呼。（圖／達志影像／美聯社）

中國今（3）日上午在北京天安門廣場閱兵，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀出席，至於南韓則派出國會議長禹元植代表出席。根據《韓聯社》、《YTN News》，稍早禹元植的議長辦公室證實，他在閱兵典禮觀禮前，曾和金正恩「打招呼」、「握手」。

另外，禹元植也邀請中國國家主席習近平，能夠於10月前往南韓慶尚北道慶州，出席由南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。