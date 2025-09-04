第10度訪美談判！日經濟大臣拚簽署共同文件　要求美國調降關稅

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正4日啟程訪美。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今（4）日啟程飛往美國華府，展開今年以來第10次訪美行程，將與川普政府官員就關稅問題進行談判。此次焦點在於能否完成共同文件和行政命令的簽署，包含日本提出的5500億美元（約80兆日圓）投資計畫，以及美方承諾調降汽車與對等關稅，雙方曾多次因文件內容而卡關。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，赤澤亮正原定8月28日赴美，但因日美共同文件的細節未能與美方達成共識而決定臨時取消，僅由事務層級官員前往協商。經過數天調整後，雙方決定將談判提升至閣僚層級。赤澤亮正4日上午從羽田機場出發，預計日本時間5日凌晨起在華府展開會談。

美日雙方在7月下旬舉行的第8次協商中，美方承諾將汽車關稅與對等關稅各自降至15%，日本則承諾投入5500億美元的對美投資。不過，由於當時沒有正式文件，雙方對外說法不一，引發爭議。

日本解釋這筆金額是由政府向金融機構提供的出資、貸款與融資保證的上限，但川普總統卻對外宣稱「美國已收到5500億美元的契約金」，導致雙方的誤解與不信任加深。

美國因此要求將投資內容寫在共同文件內，日本則以降低關稅的實施速度為優先，主張並無耗時簽署共同文件的必要。但隨著美方對日本投資計畫實效性的疑慮升高，日本最終同意配合簽署文件，並在談判中要求換取美方盡速簽署行政命令，推動下調汽車及對等關稅。

出發前，赤澤亮正在羽田機場受訪時表示，「事務性協商已完成，接下來將由閣僚級進行磋商，必須及早發出對等關稅修正與汽車關稅下調的行政命令，確保日美合意得以落實。」

報導分析，赤澤亮正這番話顯示日本政府強烈希望文件簽署與行政命令能夠同步完成，以避免國內汽車產業等出口企業長期受到衝擊。

據悉，這已是赤澤亮正今年第10次訪美，凸顯美日經貿交涉的頻繁與敏感性。先前因文件問題導致行程取消，顯示雙方在投資金額的定義與履行方式上仍存落差。此次能否在共同文件中達成一致，並促使川普政府立即執行關稅調降，將成為判斷這輪談判成敗的關鍵。