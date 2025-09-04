全球關稅恐白談！川普坦承「敗訴將遭受極大損失」：美國可能得撤銷

▲美國總統川普提到法院針對關稅的判決。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間3日警告，如果最高法院維持上週上訴法院裁定關稅違法的判決，則屆時美國可能不得不撤銷與歐盟、日本、南韓等國達成的貿易協議。他強調，一旦敗訴，美國將「遭受極大損失」，並表示政府將要求最高法院推翻上訴法院的判決。

根據《路透社》，川普在白宮接受記者訪問時表示，他的政府與歐盟達成的協議涉及近一兆美元的支付，他形容對方「很高興」，但若最高法院裁定不利，美國可能需要撤銷這些協議。這是川普首次明確暗示，已談妥的貿易協議可能因關稅案而失效。

川普強調，撤銷關稅將帶來高昂成本，並警告若敗訴，美國可能再次陷入極度貧困。他表示，「我們的國家有機會再次變得極度富有，也可能再次極度貧窮。如果不勝訴，我們的國家將遭受極大損失。」

上訴法院上週裁定川普所稱的「對等關稅」違法，包括今年4月作為貿易戰一部分對多國徵收的關稅，以及2月針對中國、加拿大與墨西哥的另一套關稅，但裁決不影響其他法律授權下的關稅，例如鋼鋁進口稅。貿易專家認為，川普此番言論意在說服最高法院，撤銷關稅可能引發重大經濟混亂。

前美國高級貿易官員、現任律師事務所合夥人馬傑勒斯（Ryan Majerus）指出，與歐盟及其他貿易夥伴的協議本質上是框架性協議，並非完整貿易協議，因此具有調整彈性，「總統今天宣布協議可能被撤銷，反映出美國試圖最大化籌碼的策略。」

法律及貿易專家指出，最高法院由共和黨任命法官占6比3多數，可能略微提高川普保留部分關稅的機會，但由於過去案例及此次挑戰的前所未有性，仍難以預測最終判決。參議院財政委員會民主黨首席議員懷登（Ron Wyden）則批評川普政府對關稅與貿易協議的說法混亂，增加政策不確定性。