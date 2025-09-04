加州野火狂燒5千多公頃！　淘金熱「華工聚落」歷史建築被毀了

▲加州北部野火災情慘重，「中國營」許多歷史建築也受損。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州北部因為閃電引發一系列野火，燒毀面積高達1.3萬英畝（5261公頃），不僅迫使居民大規模疏散，19世紀淘金熱年代的華工聚落「中國營」（Chinese Camp）多棟歷史建築也付之一炬。

《路透社》引述加州森林暨消防局說法報導，2日閃電引發22場獨立火災，強風進一步助長火勢蔓延，截至3日已吞噬逾1.3萬英畝被太陽曬乾的林地、草原及灌木叢。

其中，中國營災情最為慘重，它位於內華達山脈西麓，見證了19世紀中葉的淘金熱歷史，當年曾是數千名中國移民的家園，現在只剩下不到100人居住。

根據現場記者說法，中國營內外數十戶住家都被烈焰摧毀，包括驛站在內的2座古蹟遭吞噬，山頂墓園也被波及。不過1854年興建的教堂、酒館、郵局、公立學校等歷史建築躲過一劫。

目前，杜魯門郡（Tuolumne County）和鄰近的卡拉維拉斯郡（Calaveras County）多地疏散令依然有效，儘管尚不確定全面損失程度，但迄今未接獲人員傷亡通報。超過600名消防人員仍在當地全力救火，電力公司人員也努力修復受損的電線、電壓設備和電線桿。

加州州長紐森（Gavin Newsom）3日發布聲明強調，正調動所有可用資源，包括來自聯邦夥伴的支援，對抗上述2郡持續擴大的「雷電複合火災」。當局已開設至少2處疏散收容所，並為牲畜及寵物另設臨時安置點。