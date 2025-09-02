普丁讚俄中友好新高度！簽30年天然氣管線協議　年供500億方m³

▲ 普丁與習近平進行雙邊會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁2日在北京與中國國家主席習近平舉行會談，大讚兩國關係達到「前所未有的高峰」。俄國國營天然氣公司（Gazprom）稍早也宣布，已和中方簽署協議，將興建「西伯利亞力量-2」（Power of Siberia-2）天然氣管線，每年可供應500億立方公尺天然氣。

根據CNN，普丁在與習近平的雙邊會談中盛讚，雙方關係已達到「前所未有的高水準」，並回顧二戰期間蘇聯與中國並肩作戰的歷史情誼，「當時我們始終團結，如今依然如此。」習近平則稱普丁為「老朋友」，強調中俄關係「撐過國際形勢變化的考驗」。

雙邊會談以前，兩人和蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行三方會談。會後Gazprom隨即宣布，已和中方達成具法律約束力的協議。執行長米勒（Aleksey Miller）透露，這份30年期供氣合約價格將低於對歐洲的供氣價格。

這條經蒙古國通往中國的管線每年將從俄國西部輸送500億立方公尺天然氣，但被莫斯科長期延宕。此前有分析指出，這條管線可彌補俄國因烏克蘭戰爭而失去的近一半歐洲天然氣出口量。

另一方面，普丁此次訪中行程為期2天，為他自2022年俄國全面入侵烏克蘭以來，訪問單一國家時間最長的一次。他也預計和北韓領導人金正恩會面，三人將共同出席3日在北京舉行的大規模閱兵典禮。