大陸 大陸焦點 特派現場

罕見！普丁專車換上大陸車牌　兩個「8」引發網友熱議

記者陳冠宇／綜合報導

俄羅斯總統普丁赴天津出席2025年上海合作組織峰會之後，轉往北京參加大陸將於3日舉行的大閱兵儀式。他的車隊於今（2）日凌晨抵達北京時，被拍到罕見未掛莫斯科牌照，而是掛著大陸的車牌，上面還有2個「8」，引發大陸網友熱議。

普丁選擇乘車，在今日凌晨1時許從天津出發，在前導車帶領下，車隊經過約1.5小時車程，駛過天安門廣場，正式抵達北京。俄羅斯官媒《今日俄羅斯（RT）》的隨行記者貼出車隊行進的畫面，並發文稱「總統（普丁）抵達北京。」

另一名俄羅斯的電視台記者則發布影片稱，普丁專車在中國換上的車牌裡有2個「8」，這在中國象徵財富。

據報導，普丁專車去其他國家時，通常仍然掛莫斯科牌照，而此次訪問大陸罕見掛上了俄羅斯駐北京大使館的車牌。對此，有大陸網友嗨喊：「預示中俄外來合作共發展！」

▲▼俄媒披露，普丁車隊掛著大陸車牌。（圖／記者陳冠宇攝）

▲俄媒披露，普丁車隊掛著大陸車牌。（圖／記者陳冠宇攝）

塔斯社報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫在接受採訪時表示，俄羅斯領導人普丁的奧魯斯專車（俄羅斯國產豪華汽車Aurus Senat系列）上掛中國車牌是在大陸出行的常規做法。

俄羅斯《共青團真理報》指出，此前在天津機場舷梯旁迎接普丁的總統專車奧魯斯掛的是中國車牌。培斯科夫說，「在中國，奧魯斯專車一直都掛中國牌照，這是常規做法。」

▼ 俄羅斯總統普丁與大陸國家主席習近平。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

09/01 全台詐欺最新數據

500 1 9214 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

