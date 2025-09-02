　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中俄蒙三方元首北京會談　習近平提「互信、互利、上合協作」三建議

▲大陸國家主席習近平、俄羅總總統普丁和蒙古國蒙古國總統呼日勒蘇赫。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁和蒙古國蒙古國總統呼日勒蘇赫。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（2）日上午在北京人民大會堂與俄羅斯總統普丁、蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行中俄蒙三國元首第七次會晤。習近平指出，三方合作中期路線圖已順利推進，貿易額持續攀升，在經貿、科技、生態保護及人文交流等領域均取得實效，「作為山水相連的友好鄰邦，中方願與俄、蒙攜手，排除外部干擾，推動三方合作高品質發展。」

▲中俄蒙三國元首會議在北京人民大會堂舉行。（圖／翻攝央視）

▲中俄蒙三國元首會議在北京人民大會堂舉行。（圖／翻攝央視）

《新華網》報導，習近平提出三點建議，一是夯實政治互信，在國際形勢變亂之際加強團結，尊重彼此核心利益，成為各自發展的戰略依托；二是深化互利合作，推動跨境基礎設施與能源項目，加強發展戰略對接，擴大本幣結算，促進旅遊及文化遺產保護；三是加強在上海合作組織框架內的協作，善用天津峰會推動成立的合作平台與中心，拓展合作空間。

普丁表示，俄中蒙同為友好鄰邦，應在平等互利基礎上展開戰略合作，使三方與雙邊合作相互促進。他強調需推進發展戰略對接，強化互聯互通，擴大貿易與投資，並深化能源、金融、數字經濟、教育、環保及旅遊等領域交流，促進區域融合與民心相通。

呼日勒蘇赫則強調，中俄是蒙古國的重要鄰國，蒙古國致力於深化雙邊及三方合作，推動中蒙俄經濟走廊建設，加強人文交流，造福三國人民，「今年適逢中國人民抗日戰爭與蘇聯衛國戰爭勝利80周年，三國人民應共同紀念，弘揚正確二戰史觀。」

09/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中俄蒙元首國際合作互信三方普丁習近平蒙古

