地方 地方焦點

衝破人生浪濤！新北公益觀影助弱勢兒少「泳」往直前

▲新北邀弱勢兒看勵志電影。（圖／新北市社會局提供）

▲樂心關懷協會前理事長林陽晋（左1）招待兒少觀賞突破3000米的泳氣電影，電影製片人李㼈（右2）也到場分享拍片的動機，右1為新北市社會局長李美珍，左2為新北市議會副秘書長李政勳。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樂心關懷協會前理事長林陽晋與新北市社會局合作，招待新北弱勢兒少走進電影廳，觀賞由李㼈擔任製片的勵志電影「突破：3000米的泳氣」。這是一部勵志電影，故事敘述七位視障者泳渡日月潭的挑戰，希望觀賞的兒少從中汲取面對困境的勇氣。新北市議會副議長陳鴻源、副秘書長李政勳、社會局長李美珍等人也到場陪伴孩子們一同觀賞，並給予鼓勵和支持。

身兼酒匯國際股份有限公司董事長的林陽晋表示，很開心能和孩子們一起走進戲院，看著大銀幕上翻湧的湖水與堅定的眼神。「突破：3000米的泳氣」像是游進心裡的一股暖流，就算人生有風浪，也可以勇敢向前游，不怕困難、不怕看不見，只要相信自己，就一定游得過去。希望這場觀影經驗，能成為孩子們心裡的一盞燈。

▲新北邀弱勢兒看勵志電影。（圖／新北市社會局提供）

▲新北小衛星服務的兒少到場觀影，並留下深刻印象。

電影製片人李㼈表示，這部電影是拍給每一個曾經想過「我不行」的人。七位視障朋友用一場泳渡日月潭的挑戰，告訴人們什麼叫真正的勇氣與堅持。很感動有這麼多孩子一起來看這部片，希望這部影片能在孩子心裡留下什麼，也許是一句台詞、一個畫面，那天遇到難關時，會突然想起那句話，然後繼續往前游。

觀影的孩子小智分享，影片中主角一開始懷抱願望，卻也因害怕與猶豫而想放棄，但在朋友的扶持與教練的鼓勵下，最終突破自我限制。這讓他聯想到，在生活與課業中也會面臨想退縮的時候，只要願意多嘗試、多努力，就有機會像主角一樣，逐步成長、克服恐懼，勇敢面對挑戰。

新北市社會局長李美珍表示，市府長期關懷弱勢兒少，期盼每一位孩子都能擁有被看見、被支持的機會。感謝林陽晉理事長的用心，讓孩子們走進電影院，透過一部充滿正能量的電影，看見勇氣的樣貌，在孩子們心中種下面對困難也不怕的種子。目前新北小衛星服務的弱勢兒少約有7,700人，謝謝每一位願意為孩子付出的人，也歡迎熱心企業與民間團體加入支持小衛星的行列。

▲新北邀弱勢兒看勵志電影。（圖／新北市社會局提供）

新北市政府水利局以「大窠坑溪水環境營造工程（第二期）」榮獲「2025年新北市政府公共工程優質獎」，於昨（1日）由副市長陳純敬親自頒獎。該工程以生態復育與友善休憩空間的卓越成果，獲得評審高度肯定，展現水利局推動「六水建設」的具體成效。

