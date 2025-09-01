最萌不速之客！領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

▲臉盤圓圓、雙眼炯炯有神，加上頭上兩撮羽毛形成如耳朵般的角，故名領角鴞。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區一戶李姓人家近日深夜迎來特殊訪客！一隻屬於台灣特有亞種的二級保育類領角鴞，意外闖入民宅客廳，直接佇立在祖先供桌上發出低沉嗚鳴聲，圓潤大眼與蓬鬆羽毛的萌樣讓屋主全家既驚又喜。新北市動保處獲報後立即前往救援，經獸醫師檢查確認健康無礙後，已順利野放讓這隻「森林夜貓子」重返山林。

李姓屋主回憶，事發當晚正準備就寢時，突然聽到客廳傳來詭異低鳴聲，「起初還以為是宵小闖入」，沒想到開燈後竟發現一隻雙眼圓亮的貓頭鷹站在祖先牌位旁，不時發出咕嚕聲響，彷彿在尋找食物。全家人在驚訝之餘，也趕緊用毛巾小心翼翼將這位「不速之客」請下供桌，安置於紙箱內，並通報動保處前來處理。

▲領角鴞初末級飛羽呈鋸齒狀有分散迎面通過氣流具消音功能，振翅飛行時無聲無息。

動保處動保員程沛宏表示，這隻迷途的領角鴞身長約20公分，褐色斑駁羽毛具有極佳保護色，圓臉盤和炯炯有神的大眼是其最大特色。他解釋，領角鴞因頭上有兩撮如耳朵般的「角」而得名，主要分布於台灣中低海拔樹林，白天潛藏林蔭中，夜間才會外出覓食，以昆蟲、老鼠和小型爬蟲類為食，是控制農害的「無聲英雄」。此次誤闖民宅，可能是因夜間覓食時迷失方向，或被民宅燈光吸引所致。

動保處長楊淑方提醒民眾，若發現野生動物誤入住宅，切勿驚嚇拍打或限制其行動，應立即撥打1959動保專線或24小時救援電話：02-2959-6353，由專業人員處理。同時強調，依據《野生動物保育法》，未經許可飼養、買賣、展示保育類野生動物，最重可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金，民眾不可不慎。

▲四隻腳趾都有著彎曲又鋒利爪子，最外側第四趾還很靈活地可以轉動。

▲領角鴞的眼睛不能像人類一樣轉動，只能直視前方。