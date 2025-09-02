新北6009座公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官「好廁你來評」

▲新北市環保局呼籲公廁乾淨需要管理單位和使用者一起共同維護。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為貼近民眾真實使用感受，新北市環保局自9月1日至30日舉辦「新北好廁你來評，貼心環境好『星』情」公廁評鑑抽獎活動。市民只要使用公廁後，掃描入口處的「公廁意見通報」QR Code，給予1至5星評分並留下建議或肯定，就有機會抽中AirPods第4代或郵政禮券等好禮。

環保局指出，公廁是展現城市乾淨形象的重要指標，目前新北市共列管6,009座公廁，評鑑等級均達優等以上，其中逾91%為特優級。為持續推動「不髒、不濕、不臭」三大整潔重點，環保局除定期巡檢、公廁健檢輔導及金質獎評選外，也透過全民評鑑蒐集民意，精進公廁品質。

▲只要掃描公廁入口處「公廁意見通報」QR Code給予評分，留下對公廁管理單位或清潔人員的肯定或建議。

今年環保局同步更新公廁告示牌，整合評鑑等級、公廁名稱、列管編號、維護單位與QR Code通報資訊，以簡約風格提升識別度。此次抽獎活動規定，每人每日可對同一座公廁評分一次，每日最多評鑑三座不同公廁，累計三次抽獎機會，但每個手機號碼僅限中獎一次。活動詳情可至「新北i環保」臉書粉絲專頁查詢。

環保局呼籲，維護公廁整潔需要管理單位與使用者共同努力。民眾在如廁時應養成良好習慣，並體恤清潔人員的辛勞，給予鼓勵與感謝，共同營造乾淨、舒適的如廁空間。

▲新版公廁告示牌（示意圖）。