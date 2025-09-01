　
地方 地方焦點

帶毛孩輕鬆出遊更便利　新北假日友善寵物公車增「藍15線」

▲新北假日寵物公車增「藍15線」。（圖／新北市交通局提供）

▲新北假日友善寵物公車新增「藍15線」3班次。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市自2019年起推出「假日友善寵物公車」，讓飼主可於假日帶毛孩免裝籠一同搭乘大眾運輸。新北市交通局今（1日）宣布，自5日起，「汐止－捷運昆陽站」的藍15線也將加入服務行列，假日將有三個固定班次開放寵物免籠搭乘，方便飼主帶寵物出遊。

交通局運輸管理科科長林詩欽說明，目前除了導盲犬之外，平日搭乘公車仍須將犬隻裝籠，主要是依據運送契約及考量其他乘客的感受。而假日友善寵物公車的推出，則是為了讓一般家庭寵物也能在無須裝籠的情況下，與飼主一同輕鬆外出。

林詩欽進一步表示，友善寵物公車於假日的發車時間固定，飼主只需在指定時間帶寵物至站牌等候，即可一同搭乘前往專為狗狗設計的寵物公園或其他活動區域，共享外出時光。

目前新北市假日友善寵物公車路線包括：243、707、845、859、895、綠2右、綠2左、862及863等路線。此次新增的藍15線，將於假日的12:00、14:00及16:00提供三個班次。相關詳細資訊可至「新北市交通局」或「大台北公車」查詢寵物公車所在站位。此外，每輛寵物友善公車的車頭LED顯示屏也會標示「本車提供寵物搭乘」，方便飼主辨識。

交通局也提醒飼主，帶寵物上下車時應留意安全，避免寵物被車門夾傷，同時也應維護行車及其他乘客的安全。請隨身攜帶撿便器（袋）等清潔用品，保持車內整潔，共同遵守乘車規範。

