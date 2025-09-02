推動人水共生！新北大窠坑溪工程獲獎　生態物種重返溪濱

▲大窠坑溪水環境營造工程（第2期）榮獲優等獎肯定，由水利局傅光維科長（左1）率隊受獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局以「大窠坑溪水環境營造工程（第二期）」榮獲「2025年新北市政府公共工程優質獎」，於昨（1日）由副市長陳純敬親自頒獎。該工程以生態復育與友善休憩空間的卓越成果，獲得評審高度肯定，展現水利局推動「六水建設」的具體成效。

水利局長宋德仁表示，過去河川整治多側重防洪安全，如今則強調生態與人文的融合。大窠坑溪第二期工程延續第一期基礎，全面導入「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」六水理念，採用近自然工法，如曲線格梁、原木丁壩與塊石挑流等設計，塑造多樣化水域環境，提升水質與生態棲地，成功恢復河川自然生命力。

▲大窠坑溪水環境營造工程（第2期）榮獲優等獎肯定，由陳純敬副市長（左）頒發水利局優等獎座。

宋德仁進一步說明，第二期工程除優化水域環境，更於陸域沿線增設3處懸臂鋼構棧道，並在堅實一橋設置無障礙入口，串聯周邊公園與步道，形成全長1.3公里的景觀綠廊，提供市民友善休憩空間。完工後，綠化面積增加3,223平方公尺，生態調查更記錄到超過80種動植物，包括紅冠水雞、翠鳥及黃綠澤蟹等物種，顯見生態覆育成效卓著。

水利局補充，該工程在維持排水功能的同時，兼顧環境美學與市民需求，落實「人水共生」理念。此次獲獎不僅是對水利團隊的肯定，也代表新北市治水政策邁向生態永續與社區共榮。未來將持續推廣六水建設，並將大窠坑溪的成功經驗延伸至其他河川，打造新北市成為宜居、安全、樂活的幸福城市。

▲新設出挑棧道，建立上下游綠蔭廊道及串聯周邊公園綠地。

▲導入曲線格梁、原木丁壩與塊石挑流等設計。

▲大窠坑溪第二期特色物種「黃綠澤蟹」。