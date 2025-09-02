　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雀巢CEO上任僅1年被炒！「祕戀下屬」被抓包　董事會宣布換人

▲▼ 雀巢（Nestlé）執行長弗雷克斯（Laurent Freixe）被解職。（圖／路透）

▲ 弗雷克斯因辦公室戀情被解職。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球最大食品飲料集團雀巢公司（Nestlé）董事會1日宣布撤換執行長弗雷克斯（Laurent Freixe），原因是他和直屬下屬發展辦公室秘密戀情，違反公司商業行為準則。這位上任不到一年的高階主管將立即離職，且沒有任何離職補償。

綜合《福斯財經網》等外媒，雀巢董事會表示，解職決定是經過內部調查後做出，調查過程由董事長柏爾克（Paul Bulcke）及首席獨立董事伊斯拉（Pablo Isla）親自監督。柏爾克聲明強調，「這是必要的決定，雀巢的價值觀與治理是公司的堅實基礎。感謝弗雷克斯在雀巢的多年貢獻。」

現年63歲的弗雷克斯自1986年投身雀巢，曾帶領公司度過2008年金融風暴與歐債危機，去年9月接任執行長重任，但雀巢近期表現低迷，KitKat巧克力、Nespresso膠囊咖啡等知名品牌銷售落後競爭對手，去年股價重挫近1/4。

接替弗雷克斯的新任執行長為納瓦帝爾（Philipp Navratil），原為Nespresso品牌負責人，2001年以審計員身分加入雀巢，歷經中美洲多國業務經理、墨西哥咖啡事業部主管等職務。

董事會盛讚，納瓦帝爾在充滿挑戰的環境中取得令人印象深刻的成績，以合作、包容的管理風格領導、激勵團隊。納瓦帝爾 則承諾延續既定策略方向，加速提升業績的計畫。

09/01 全台詐欺最新數據

500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／綠委宣布這屆當完退休　不再參選
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
南湖大橋發現2浮屍！1男1女身分曝
獨／「雨刷」涉洗錢200億！爽住亞灣區豪宅
女學生午休遭獨關教室亡　獲國賠600萬
午後防較大雨勢　熱帶擾動周末起影響台灣
快訊／全日空客機宣告「緊急狀態」！　疑空中放油畫面曝
台灣政要赴北京93閱兵　最新名單曝
快訊／南京東路嚴重車禍！1人無呼吸心跳　駕駛坐地抱頭
快訊／PCB概念股3妖遇殺盤！雙雙跌停

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

2台人沖繩潛水！天氣晴朗卻「斷魂深海洞窟」　專家揭致命5點

高雄男發狂大鬧醫院⋯女友家中成腐屍　今急做電腦斷層追死因

北屯「租金天花板」現身　房東每天睜眼進帳2萬↑

偏鄉再添國家級醫療能量　國軍花蓮總醫院心臟血管中心啟用　

黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清：他是應邀內部演講

金價累計漲幅超33%　買家嘆：2025快過完，都盼不到理想金價

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

關鍵字：

雀巢食品業執行長解職新任

