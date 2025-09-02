雀巢CEO上任僅1年被炒！「祕戀下屬」被抓包　董事會宣布換人

▲ 弗雷克斯因辦公室戀情被解職。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球最大食品飲料集團雀巢公司（Nestlé）董事會1日宣布撤換執行長弗雷克斯（Laurent Freixe），原因是他和直屬下屬發展辦公室秘密戀情，違反公司商業行為準則。這位上任不到一年的高階主管將立即離職，且沒有任何離職補償。

綜合《福斯財經網》等外媒，雀巢董事會表示，解職決定是經過內部調查後做出，調查過程由董事長柏爾克（Paul Bulcke）及首席獨立董事伊斯拉（Pablo Isla）親自監督。柏爾克聲明強調，「這是必要的決定，雀巢的價值觀與治理是公司的堅實基礎。感謝弗雷克斯在雀巢的多年貢獻。」

現年63歲的弗雷克斯自1986年投身雀巢，曾帶領公司度過2008年金融風暴與歐債危機，去年9月接任執行長重任，但雀巢近期表現低迷，KitKat巧克力、Nespresso膠囊咖啡等知名品牌銷售落後競爭對手，去年股價重挫近1/4。

接替弗雷克斯的新任執行長為納瓦帝爾（Philipp Navratil），原為Nespresso品牌負責人，2001年以審計員身分加入雀巢，歷經中美洲多國業務經理、墨西哥咖啡事業部主管等職務。

董事會盛讚，納瓦帝爾在充滿挑戰的環境中取得令人印象深刻的成績，以合作、包容的管理風格領導、激勵團隊。納瓦帝爾 則承諾延續既定策略方向，加速提升業績的計畫。