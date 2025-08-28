總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

▲新任行政院秘書長張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰28日正式宣布，總統府副秘書長張惇涵出任行政院秘書長。張惇涵的「前戰友」、總統府前發言人林鶴明發文恭賀，並表示張惇涵身兼蘇貞昌的衝衝衝魄力又小英蔡想想的冷靜策略風格，加上這段時間與總統賴清德的默契，由他勝任這個階段的行政院秘書長一職，絕對不作第二人想。

林鶴明表示，恭喜張惇涵榮任政院秘書長，而且是歷任最年輕的一位。很多人常擔心年輕人才無法扛任務，但他看完全沒人擔心張惇涵有這個問題，因為他是匯集蘇貞昌與蔡英文功力培養出來的最強人才。

林鶴明說，張惇涵略長他兩歲，他們是同時期的幕僚世代。早期各自在蘇謝的團隊，2006年他剛退伍，跟著謝長廷在紅衫軍最嚴峻的時刻選了一次北市長。張惇涵則是在2010年在蘇貞昌院長參與台北市長選戰團隊，當年一句文宣口號「 台北超越台北」更是出自他手，足見功力。

林鶴明指出，他們在工作上開始大量合作是從2014年鄭文燦和柯文哲同時上任桃園與台北市長後開始。當時他們都在直轄市負責媒體與發言人的工作，每天都要應付六都常常媒體連線的新聞議題，也互相交流業務經驗。

林鶴明表示，他們先後都到了總統府，擔任總統蔡英文的發言人。在那個2018-2020小英總統和民進黨遇到連任最大挑戰的階段，一起在總統身邊服務，加上黃重諺和丁允恭，幾乎是全天候都在群組同步所有事情也不為過。

林鶴明透露，蔡英文以前常習慣在跑完行程回家後，大概晚餐時間打電話給發言人，詢問一天下來的新聞輿論反應，但有時候可能有人一時漏接，就會趕快在群組問說老闆是不是有打給對方了，問了什麼，還要不要回電，確保彼此訊息同步，老闆有獲得答案。

林鶴明表示，外界其實很難看到他們怎麼跟總統共事的，那時候，張惇涵主要負責陪著小英總統進出各種場合，協助傳遞總統與國安與各部會之間的溝通訊息。在第一線應付所有媒體的問題與回應，每次記者會前演練各種模擬問答，協助總統應付各種可能的問題。這種既是府發言人又兼顧隨行秘書的工作，絕對是這個國家最高強度的工作之一。

林鶴明指出，張惇涵在總統府前後近七年，歷任發言人、總統辦公室主任和總統府副秘書長，這些職務都是這個國家最核心也是最高壓的工作。而他更在小英總統交接給賴總統的過程當中，扮演者無縫接軌的重要角色，獲得兩任總統的充分信任，更顯其重要。

對於張惇涵轉任行政院秘書長一職，林鶴明表示，這代表賴總統的意志會更清晰的傳達與溝通，這對於未來府院黨的溝通一定有更好的效率。他說，張惇涵脾氣和個性，共事的都知道，和他合作最好的標準，就是解決問題把事情處理好，不要太ggyy。

林鶴明認為，張惇涵身兼蘇貞昌的衝衝衝魄力又小英蔡想想的冷靜策略風格，加上這段時間與賴總統的默契，由他勝任這個階段的行政院秘書長一職，絕對不作第二人想。他說，這波人事調整，已看得出來賴總統煞費苦心的努力，也感受得到執政團隊重新整隊的意志。身為老戰友，全心祝福，期待新局。