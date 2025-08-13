陸配村長「不放棄國籍」被解職　國台辦：欺凌歧視製造綠色恐怖

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

花蓮陸配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍，被內政部依《國籍法》解職，成為台灣首位因「中國國籍問題」遭解職的村長，包括還有四位陸配里長面臨類似處境。陸委會表示尊重對主管部門對國際法的解釋和相關處置。對此，大陸國台辦今（13）日指出，民進黨藉由「國籍」問題打壓陸配的惡行，一再欺凌與歧視，製造綠色恐怖，「充分暴露台獨本性，表明宣揚所謂民主人權都是騙人的鬼話。」

國台辦發言人朱鳳蓮今指出，這是民進黨當局藉由「國籍問題」打壓陸配又一惡行，民進黨當局一再歧視欺凌大陸配偶群體，種種罪行不一而足，目的就是製造「綠色恐怖」，阻撓限制兩岸交流，打壓支持兩岸關係發展的力量。

朱鳳蓮表示，廣大在台定居落戶的陸配群體是台灣社會的重要成員，是台灣同胞的家人和親人，在不同的崗位上為台灣的經濟社會發展作出貢獻。

朱鳳蓮指出，「民進黨當局區別對待，蓄意打壓，充分暴露其台獨本性，表明其宣揚的所謂民主人權都是騙人的鬼話。」

回顧花蓮陸配村長鄧萬華事件，因具有中華人民共和國國籍，被內政部解除職務，她向媒體投書表達不滿，要提起訴願。對此，陸委會日前表示，依照《國籍法》，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，這是基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。

對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸配參選人們一直在陳情，但並沒有看到有人真的去申請放棄中國國籍，「只是一直說沒有辦法放棄，應該先去試試看。」

