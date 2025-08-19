少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

▲桃園某私立少年收容機構張姓執行長等4人，涉嫌長期挪用補助公款近千萬元，還對院生性侵與強制猥褻。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮桃園市調查處、桃園市警局婦幼警察隊偵辦桃園市某私立少年之家張姓執行長涉嫌帶家人赴日旅遊，卻將所有花費都報公帳，子女學雜費亦以相同方式報帳，還成立樂團為名義公司，販售機構產品等誤導民眾以為消費可幫助機構，長期侵占近千萬元公款；另查出有牧師身分的張姓執行長利用接觸院生機會強制猥褻與性侵，桃園地檢署偵結依業務侵占、強制猥褻等罪嫌起訴，對張求處21年有期徒刑，並聲請羈押獲准。

檢警調查，有牧師身分的53歲的張姓男子為桃園市某私立少年收容機構執行長，檢方根據檢舉，張姓執行長私下成立某樂團公司，再以少年收容之家名義參與表演或於網站上販售收容機構製作之蛋黃酥、滷鴨翅等商品，讓民眾誤信該等商品係少年之家生產販售且販售所得全數歸屬少年之家而購買，提供樂團公司之帳戶予民眾匯款，自2017年9月起至今年2月15日止，共計侵占841萬餘元。

檢方查出，被告張男等人自2020年9月至2023年3月間，利用收容機構不知情員工簽立提供領據申領勞務費，侵占勞務費用共計78萬9,100元；張男甚至將配偶與3名未成年子女及同案洪姓員工等6人前往日本遊玩，出具在臺消費之發票、日本藥妝店購買私人消費品及無收據證明書，以教會赴日交流名義辦理核銷而挪用公款總計達37萬元。張還涉嫌挪用少年之家款項繳納3名子女學雜費共計39萬餘元，總計張姓執行長共侵占少年之家公款共計960餘萬元之譜。

此外，張姓執行長於2022至2023年期間，利用管理及接觸院生、員工機會，以刮痧名義強制猥褻2名女院生，更假借刮痧治療子宮肌瘤為由，按摩員工以手指強制性交得逞。



桃檢接獲通報，被告張姓執行長對院生涉犯加重強制猥褻犯行，桃園市社會局告發張姓執行長涉嫌侵占少年之家收容機構補助款項，桃檢指派檢察官林奕瑋指揮偵辦，經整合被害人等事證及調取金流資料後，於今年4月14日搜索少年之家收容機構，傳訊被告張姓執行長等人到案，經檢察官訊問張姓被告及其配偶等人，當庭逮捕向法院聲請羈押禁見獲准，同時查扣張姓執行長等人金融帳戶共計763萬餘元及美金8948.7元，徹底剝奪其犯罪所得。檢察官偵結起訴後建請法院接續羈押張姓被告等3人，經法院裁定除洪姓被告以80萬元具保外，其餘被告張姓執行長與配偶等2人均繼續羈押，以保全被告後續審理。



檢方近日偵查終結，認被告張姓執行長涉犯行使業務登載不實文書、業務侵占、強制性交、對精神障礙女子犯強制猥褻等罪嫌起訴，其餘被告3人涉犯刑行使業務登載不實文書、業務侵占等罪嫌提起公訴，檢方審酌被告張姓執行長等4人恣意挪用少年之家收容金近千萬元供其等私用，惡性重大，張姓執行長為執行長，利用管理及接觸院生、員工機會涉嫌強制猥褻、強制性交，建請法院量處被告張姓執行長具體求刑有期徒刑21年、其餘被告3人量處有期徒刑6月至6年，以資懲處。

