　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

▲桃園地檢署檢察官偵辦桃園某私立少年收容機構張姓執行長等4人，涉嫌長期挪用補助公款近千萬元，還對院生性侵與強制猥褻，檢對張求刑21年聲請羈押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園某私立少年收容機構張姓執行長等4人，涉嫌長期挪用補助公款近千萬元，還對院生性侵與強制猥褻。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮桃園市調查處、桃園市警局婦幼警察隊偵辦桃園市某私立少年之家張姓執行長涉嫌帶家人赴日旅遊，卻將所有花費都報公帳，子女學雜費亦以相同方式報帳，還成立樂團為名義公司，販售機構產品等誤導民眾以為消費可幫助機構，長期侵占近千萬元公款；另查出有牧師身分的張姓執行長利用接觸院生機會強制猥褻與性侵，桃園地檢署偵結依業務侵占、強制猥褻等罪嫌起訴，對張求處21年有期徒刑，並聲請羈押獲准。

檢警調查，有牧師身分的53歲的張姓男子為桃園市某私立少年收容機構執行長，檢方根據檢舉，張姓執行長私下成立某樂團公司，再以少年收容之家名義參與表演或於網站上販售收容機構製作之蛋黃酥、滷鴨翅等商品，讓民眾誤信該等商品係少年之家生產販售且販售所得全數歸屬少年之家而購買，提供樂團公司之帳戶予民眾匯款，自2017年9月起至今年2月15日止，共計侵占841萬餘元。

檢方查出，被告張男等人自2020年9月至2023年3月間，利用收容機構不知情員工簽立提供領據申領勞務費，侵占勞務費用共計78萬9,100元；張男甚至將配偶與3名未成年子女及同案洪姓員工等6人前往日本遊玩，出具在臺消費之發票、日本藥妝店購買私人消費品及無收據證明書，以教會赴日交流名義辦理核銷而挪用公款總計達37萬元。張還涉嫌挪用少年之家款項繳納3名子女學雜費共計39萬餘元，總計張姓執行長共侵占少年之家公款共計960餘萬元之譜。

此外，張姓執行長於2022至2023年期間，利用管理及接觸院生、員工機會，以刮痧名義強制猥褻2名女院生，更假借刮痧治療子宮肌瘤為由，按摩員工以手指強制性交得逞。

桃檢接獲通報，被告張姓執行長對院生涉犯加重強制猥褻犯行，桃園市社會局告發張姓執行長涉嫌侵占少年之家收容機構補助款項，桃檢指派檢察官林奕瑋指揮偵辦，經整合被害人等事證及調取金流資料後，於今年4月14日搜索少年之家收容機構，傳訊被告張姓執行長等人到案，經檢察官訊問張姓被告及其配偶等人，當庭逮捕向法院聲請羈押禁見獲准，同時查扣張姓執行長等人金融帳戶共計763萬餘元及美金8948.7元，徹底剝奪其犯罪所得。檢察官偵結起訴後建請法院接續羈押張姓被告等3人，經法院裁定除洪姓被告以80萬元具保外，其餘被告張姓執行長與配偶等2人均繼續羈押，以保全被告後續審理。

檢方近日偵查終結，認被告張姓執行長涉犯行使業務登載不實文書、業務侵占、強制性交、對精神障礙女子犯強制猥褻等罪嫌起訴，其餘被告3人涉犯刑行使業務登載不實文書、業務侵占等罪嫌提起公訴，檢方審酌被告張姓執行長等4人恣意挪用少年之家收容金近千萬元供其等私用，惡性重大，張姓執行長為執行長，利用管理及接觸院生、員工機會涉嫌強制猥褻、強制性交，建請法院量處被告張姓執行長具體求刑有期徒刑21年、其餘被告3人量處有期徒刑6月至6年，以資懲處。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 【更多新聞】

酒駕累犯醉開賓士闖紅燈...撞女騎士拖550m奪命　竟落跑拒酒測

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底　救出已明顯死亡

男教召No Show！父「簡訊提醒」也沒用　辯工作太忙這下慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻偷吃2男！趁夫出差找「渣男」　2號小王驚問：都沒避？

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

才判刑13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　4個月遭二度約談

莒光鄉男午後腹部劇痛！疑膽囊炎需急診　海巡快艇馳援

快訊／高雄蓮池潭發現女浮屍　確認為2天前離家失聯婦人

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

安全床欄害嬰頭卡住慘死！廠商無罪確定　法官：當時無安全規範

領政府補助涉不當管教！弱勢童罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

不爽被虧！紅衣男酒後剪刀刺友　警消救人他重回現場嗆聲

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

人妻偷吃2男！趁夫出差找「渣男」　2號小王驚問：都沒避？

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

才判刑13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　4個月遭二度約談

莒光鄉男午後腹部劇痛！疑膽囊炎需急診　海巡快艇馳援

快訊／高雄蓮池潭發現女浮屍　確認為2天前離家失聯婦人

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

安全床欄害嬰頭卡住慘死！廠商無罪確定　法官：當時無安全規範

領政府補助涉不當管教！弱勢童罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

不爽被虧！紅衣男酒後剪刀刺友　警消救人他重回現場嗆聲

人妻偷吃2男！趁夫出差找「渣男」　2號小王驚問：都沒避？

15歲少女回家途中遭男同學殺害棄屍　警方：因強姦未果暴怒

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

新北市長民調李四川最強　蘇巧慧喊：差距已拉到個位數內

李正皓嗆核三公投投票率5%　童子賢：他以前不是國民黨發言人嗎？

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主曝「被帶去配種」：有十幾隻母貓

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

社會熱門新聞

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底亡

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／詐領助理費遭判5年半！戴寧將發監台中女監

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

更多熱門

相關新聞

毛畯珅改口招認　最高判30年

毛畯珅改口招認　最高判30年

北市男子毛畯珅在母親開設的幼兒園擔任教保員，2年間涉侵犯47位幼童，並持有600多部被害人的性影像，引發家長恐慌、群情譁然，毛男猥褻、性侵其中6位女童案情，已被判刑28年8月定讞，台北地院今（18日）審理他涉非禮另41位幼童情節，毛改口全部認罪，當庭向被害人家屬道歉，法官諭知下月（9月）24日宣判。

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！江祖平收求助私訊心疼

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！江祖平收求助私訊心疼

嘉邑行善團創團團長遭控性侵2女　更審再判無罪

嘉邑行善團創團團長遭控性侵2女　更審再判無罪

印度逆子獸行！　連續性侵65歲母親

印度逆子獸行！　連續性侵65歲母親

前輔導員爬窗闖機構女舍！性侵弱女還拍10不雅片

前輔導員爬窗闖機構女舍！性侵弱女還拍10不雅片

關鍵字：

桃園私立少年之家執行長侵占近千萬元公款性侵強制猥褻院生

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面