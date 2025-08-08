屏東縣警局高層大換血　4新將領領軍全力打擊犯罪

▲屏東縣政府警察局卸新任分局長聯合交接典禮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(8日)上午10時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由黃副縣長國榮主持，局長甘炎民擔任監交人，多位民意代表與地方仕紳出席，場面簡單隆重。

新任督察長簡彥匡，中央警察大學59期刑事警察學系、刑事警察研究所碩士畢業，曾任枋寮分局、潮州分局、新竹市警察局第一分局、嘉義市政府警察局第二分局分局長及臺東縣警察局主任秘書等重要職務，具備卓越領導能力與深厚職務歷練，此次鮭魚返鄉再度回到熟悉的屏東縣政府警察局服務，不僅是對職涯的肯定，更是以實際行動回應對家鄉的深情厚誼，貢獻所長，回饋鄉里。

新任主任秘書張澤銘，中央警察大學66期行政警察學系、國立中山大學資訊管理研究所碩士畢業，歷任嘉義縣警察局水上分局、基隆市警察局第二分局、雲林縣警察局北港分局及斗六分局分局長等重要職務。

新任里港分局分局長邱逸樵，中央警察大學66期公共安全學系、國立中正大學犯罪防治研究所碩士畢業，歷任臺南市政府警察局白河分局交通組組長、學甲分局保安民防組組長及南投縣政府警察局信義分局分局長等重要職務。

新任內埔分局分局長江世宏，中央警察大學63期鑑識學系、 高雄醫學大學基礎醫學研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局刑事鑑識中心警務正、婦幼警察隊行政組組長及花蓮縣警察局鳳林分局分局長等重要職務。

原任屏東縣政府警察局督察長蘇偉荃榮陞高雄市政府警察局督察，主任秘書林詔徹榮調基隆市警察局督察長，里港分局分局長温基興調任基隆市警察局第一分局分局長，內埔分局分局長郭譯隆調任苗栗縣警察局頭份分局分局長。

副縣長對新任督察長、主任秘書及分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任督察長、主任秘書及分局長在工作上的優異表現給予高度肯定，期望借重新任督察長、主任秘書及各新任分局長才能與經驗，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，嚴正執法決不寬貸的執行公權力，全心全意為縣民努力，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的希望城市。