快訊／阿富汗6.0強震622死1500傷　多個村莊全毀

▲阿富汗發生6.0地震，死傷人數持續攀升中。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗東部8月31日規模6.0強震傳出災情，據信數個村莊在這場地震完全被摧毀。根據塔利班內政部最新消息，地震至少造成622人死亡，超過1500人受傷。

天空新聞報導，這場地震發生在當地8月31日晚間11時47分左右，規模6.0強震襲擊靠近巴基斯坦邊境的庫納爾省（Kunar），救援人員隨即展開搜救行動。

衛生部表示，庫納爾省至少有3處村落完全被摧毀，其他村落遭受嚴重破壞。庫納爾省災害管理機構透露，努爾古爾（Nur Gul）等多地通報人員傷亡。

阿富汗衛生部發言人札曼（Sharafat Zaman）指出，救援行動正在持續進行中，部分村莊徹底被毀，罹難者與傷者人數更新中。但札曼也說，許多地區尚未公布傷亡人數統計，預計死傷數字還會變。