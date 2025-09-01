　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場　「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

▲上合峰會元首合照。（圖／記者任以芳攝）

▲印度總理莫迪和俄羅斯總統普丁手牽手進入大合照會場。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／天津－台北 連線報導

上合組織天津元首峰會今（1）日舉行第二十五次會議，包括大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪等多名組織成員國領袖均親自出席峰會。正式會議開始前，與會領袖先是在長背板前進行大合照，只見普丁和莫迪兩人有說有笑，從進場到散場，如同話匣子開了一般聊個不停，現場氣氛十分融洽。

峰會開始前，各國領導人陸續踏著紅地毯入場，莫迪步入會場後，和早他一步抵達會場的普丁熱情擁抱，雖然距離兩人上次見面僅一年左右，兩人卻仿佛有聊不完的話題，不停地交換意見，就連進場準備大合照時，也仍持續邊走邊聊，不放過任何一絲時間。

▲莫迪和普丁熱情擁抱。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲莫迪和普丁熱情擁抱。（圖／翻攝澎湃新聞）

值得注意的是，普丁和莫迪走向大合照長背板的過程中，一直緊握著手，直到走向迎接他們的習近平時才鬆開，而習近平也加入對話，現場開啟「群聊模式」，三人就這樣你一言我一語的聊了約一分半鐘。

▲上合峰會元首合照。（圖／記者任以芳攝）

▲習近平和普丁、莫迪熱聊。（圖／記者任以芳攝）

三人聊天時，莫迪的興奮之情尤為突出，言談中不時配合著手勢，在聽到習近平或普丁的對話內容，還一直發出「嘿嘿」爽朗又帶有魔性的笑聲，在天津梅江會展中心的開闊空間裡，收音十分明顯，也反映出三人聊天過程十分愉快。

大合照結束後，三人還小聚了一會兒，彷彿持續著先前的話題，透過畫面可以看得出來，莫迪笑得合不攏嘴，隨後，三人便朝會議室前進，這時，莫迪和普丁走在前面持續對談，習近平則面帶微笑地走在兩人背後。

▲印度總理莫迪搭俄羅斯總統普丁便車。（圖／翻攝X）

▲印度總理莫迪搭俄羅斯總統普丁便車。（圖／翻攝X）

不僅如此，上午峰會開幕式結束後，莫迪還特別在X上發文稱，我和普丁總統一起前往雙邊會晤地點，「與他的對話總是很有收穫。」配圖則是莫迪和普丁共乘一輛車前往會場，狠狠打臉川普的意圖十分明顯。

天津上合峰會共計有20多位各國重要領袖及包括聯合國秘書長古特雷斯在內的10位國際組織負責人出席，出席元首有俄羅斯總統普丁、白俄羅斯總統盧卡申科，印度總理莫迪，伊朗總統佩澤希齊揚，巴基斯坦總理夏巴茲，越南政府總理范明政等，峰會規模創歷屆之最，涵蓋成員國、觀察員國、對話夥伴及特邀嘉賓等多方領導人，名單幾乎涵蓋歐亞大陸多數國家。

08/31 全台詐欺最新數據

402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／阿富汗強震破800死！醫院塞爆
退休婦遭騙1300萬！連房產都被設定：一輩子辛苦化為烏有
單親爸車禍失憶了！　老闆娘揪異狀救一命
證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案
2台人沖繩喪命　外交部：全力提供家屬必要協助
70學生開學日被丟包！　竟是司機睡過頭
快訊／成大爆炸！　2學生受傷送醫

2025年上海合作組織峰會今天9月1日正式在天津舉行開幕式，這場中國接任輪值主席國後的首場峰會，將迎來20多位國家元首與10個國際組織負責人，成為上合組織成立24年來規模最大的領袖聚會。現場圓桌會議場地曝光，20多國領導人座位也曝光，習近平左右兩邊是白俄羅斯與上合秘書長。日前印度與巴基斯坦剛結束空戰，關係十分緊張，本次同台亮相上合會，莫迪與巴基斯坦總理夏巴茲，座位在正對面，巧妙避開彼此。

上合組織峰會習近平普丁莫迪大合照天津

