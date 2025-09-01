　
社會 社會焦點 保障人權

南港小黑狗遭機車拖行300公尺慘死　惡飼主辯「沒注意」被法辦

記者張君豪／台北報導

台北市南港區8月31日發生一起駭人聽聞的虐狗事件。一名騎機車老翁被目擊在南港福德街騎車拖行一隻狗長達300公尺，沿途留下血跡與排泄物。即使居民上前制止，老翁仍繼續拖行，直到被追上後才將狗丟下並加速逃逸。當時狗狗已四肢血流不止、奄奄一息，最終傷重不治。

▲南港毛小孩遭拖行！狗被阿伯騎車磨地300公尺慘死　滿路都是血跟大小便。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲毛小孩遭拖行，磨地300公尺慘死。（圖／翻攝自記者爆料網）

目擊民眾在臉書社團「爆料公社」貼出影片，指稱自己立刻報警並聯繫動保處等待協助，不料老翁竟騎另一輛機車返回現場，企圖再將狗帶走，所幸被熱心居民與原PO阻止。

南港警方證實，當天16時許接獲民眾報案，到場發現飼主駱男（81歲）以騎機車方式繫繩遛狗，行經福德街339巷3弄與成福路口時經民眾追上告知他黑色愛犬遭拖行死亡，飼主表示因騎車專注前方路況，未注意到後方的愛犬體力不支倒地釀生拖行，警方認定駱男涉嫌虐待動物致死，偵訊後依違反動保法25條函送台北市動保處法辦、最高可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

消息曝光後，引發不少網友憤怒留言譴責，不少人表示「太殘忍，怎麼捨得這樣對待牠」、「不愛就不要養，何必虐待」、「這是一條寶貴的生命，一定要重罰」。

08/31 全台詐欺最新數據

402 2 0949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

