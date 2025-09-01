　
國際

快訊／阿富汗6.0強震至少250死500傷　展開大規模救援

▲▼ 。（圖／塔利班政府）

▲當局展開空中救援。（圖／塔利班政府）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗發生規模6.0強震，塔利班官員表示，地震至少奪走250條人命，另外還有500多人受傷。

NBC新聞指出，這起地震震源深度只有8公里，破壞力極強。阿富汗衛生部發言人札曼（Sharafat Zaman）提到，由於地震發生地點是在偏遠山區，「需要一些時間才能掌握人員傷亡與基礎設施受損的詳細情況，我們已啟動大規模救援行動，動員數百人前往災區支援受災民眾」。

另據BBC，塔利班政府正試圖為災區提供援助，但山崩導致道路交通中斷，正啟動空中救援把傷者送醫。

這場地震震央位於楠格哈爾省首府賈拉拉巴德（Jalalabad）西南方27公里處，該市為阿富汗第5大城。受災最嚴重的楠格哈爾省與庫納爾省地形崎嶇、交通不便，房屋多數不具抗震能力，使得傷亡持續攀升。

多名塔利班政府消息人士透露，「有數十棟房屋埋在瓦礫堆下」，尤其是與巴基斯坦接壤的庫納爾省諾加爾區馬札爾（Mazar）谷地，整個村落幾乎全毀。塔利班政府坦承資源有限，呼籲國際社會提供援助，也已向國際組織求援。

USGS對預估死亡人數發布「橘色警戒」，有39%機率造成100至1000人罹難；經濟損失則發布黃色警戒，有33%機率造成1000萬至1億美金損失，並稱過往相同級別的地震皆須區域或國家層級救援行動。

08/31 全台詐欺最新數據

阿富汗6.0強震增至20死　塔利班籲國際援助

阿富汗6.0強震增至20死　塔利班籲國際援助

阿富汗東部地區31日深夜發生規模6.0強震，造成至少20人死亡、115人受傷送醫，數字恐怕還會攀升。美國地質調查局（USGS）數據顯示，這起淺層地震於當地晚間11時47分襲擊阿富汗與巴基斯坦邊境地帶，震源深度僅8公里，隨後又發生3次規模4.5至5.2的餘震。

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

全球進入地震活躍期　台灣50年內發生規模7.0地震機率有54%

全球進入地震活躍期　台灣50年內發生規模7.0地震機率有54%

象山鏡頭拍到地震瞬間　夜景突變色

象山鏡頭拍到地震瞬間　夜景突變色

6.0強震會影響航班？桃機塔台「請盤旋」

6.0強震會影響航班？桃機塔台「請盤旋」

地震阿富汗塔利班

