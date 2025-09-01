快訊／阿富汗6.0強震至少250死500傷　展開大規模救援

▲當局展開空中救援。（圖／塔利班政府）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗發生規模6.0強震，塔利班官員表示，地震至少奪走250條人命，另外還有500多人受傷。

NBC新聞指出，這起地震震源深度只有8公里，破壞力極強。阿富汗衛生部發言人札曼（Sharafat Zaman）提到，由於地震發生地點是在偏遠山區，「需要一些時間才能掌握人員傷亡與基礎設施受損的詳細情況，我們已啟動大規模救援行動，動員數百人前往災區支援受災民眾」。

另據BBC，塔利班政府正試圖為災區提供援助，但山崩導致道路交通中斷，正啟動空中救援把傷者送醫。

這場地震震央位於楠格哈爾省首府賈拉拉巴德（Jalalabad）西南方27公里處，該市為阿富汗第5大城。受災最嚴重的楠格哈爾省與庫納爾省地形崎嶇、交通不便，房屋多數不具抗震能力，使得傷亡持續攀升。

多名塔利班政府消息人士透露，「有數十棟房屋埋在瓦礫堆下」，尤其是與巴基斯坦接壤的庫納爾省諾加爾區馬札爾（Mazar）谷地，整個村落幾乎全毀。塔利班政府坦承資源有限，呼籲國際社會提供援助，也已向國際組織求援。

USGS對預估死亡人數發布「橘色警戒」，有39%機率造成100至1000人罹難；經濟損失則發布黃色警戒，有33%機率造成1000萬至1億美金損失，並稱過往相同級別的地震皆須區域或國家層級救援行動。