大陸 大陸焦點 特派現場

習近平主持中共中央政治局會議　擬將「促進中國民族團結進步」立法

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局今（29）日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，會中審議《中國共產黨思想政治工作條例》，研究《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》。會議指出，思想政治工作是黨的優良傳統、鮮明特色和突出政治優勢，制定出台《中國共產黨思想政治工作條例》，對於堅持和加強黨對思想政治工作的全面領導，提高思想政治工作科學化制度化規範化水平，具有重要意義。

▲中共中央政治局會議。（圖／翻攝央視）

▲中共中央政治局會議。（資料圖／翻攝央視）

會議強調，要堅持和加強黨對思想政治工作的全面領導，黨委（黨組）要加強組織領導，抓好貫徹落實，「全體黨員，特別是領導幹部要加強黨性鍛鍊，以身作則開展思想政治工作，推動思想政治工作不斷開創新局面。」

此外，中共中央政治局也在研擬討論制定《中華人民共和國民族團結進步促進法》，目的是要藉由國家立法的方式，把（中共）黨在民族工作中取得的重大理論和實踐成果轉化為國家意志，健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，進一步增強中華民族凝聚力和向心力。

會議強調，要不斷鞏固各民族團結奮鬥的共同思想政治基礎，始終堅持黨的全面領導，堅定不移走中國特色解決民族問題的正確道路，「要堅持鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設，進一步促進各民族廣泛交往交流交融、共同團結奮鬥、共同繁榮發展。」

