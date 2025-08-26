「賴清德爆粗口」訊息操作鏈一次看　中共官媒也加入

▲總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德23日在總統府記者會結束後，在社群網路與特定媒體出現抹黑「總統爆粗口」的訊息。對此，熟悉網路認知戰的資安人士近來發現，在部分特定媒體操作這項議題同期間，多個網路平台也出現相當數量的問題帳號發文，連中共官媒也加入這一系列的操作。

資安人士受訪時表示，週六總統記者會後，在週一(25)上午11點，社群平台threads上突然出現針對賴清德的攻擊串，帳號「kbkbkb0404」、《 理性 務實 科學 》發表串文「連CC+ AI辨識上字幕都讀到了，賴馬德真的叫你第一名」；中午12點30分左右，帳號「henrysnight」發文「大罷免大失敗的賴清德與他的小丑團隊，記者會結束之後，無一不狠狠的瞪向TVBS記者及攝影機方向」。

該人士分析，帳號「kbkbkb0404」是去年申請後沉寂一年，但過去一個月突然復活的殭屍帳號，發表該篇文章當時追蹤人數為零；帳號「henrysnight」自我介紹是小草、旅日留學生，該篇貼文按讚數僅有57人。

他說，依照社群的演算法，如果沒有特別導流，這兩個低度活動的帳號，幾乎不可具有有意義的觸及率，更不用說被特定的媒體接受運用。

資安人士表示，上述這些沒有流量的文章，在當日不久後旋即被政論節目截圖引用，在節目上以「笑料」形容，在播放記者會畫面時刻意重複回放，主持人並引述所謂網友說法，將上述這些內容逐字唸出，而沒有經過任何起碼查證的新聞程序。除台灣電視媒體外，中國官方新聞內容農場《台灣好新聞》也在極短時間內跟上該敘事，並進行擴散。

此外，資安人士也發現批踢踢（PTT）也有問題帳號同步協力，例如帳號「Weylulu」發表貼文「[問卦] 「馬的」的英文怎麼說？」；帳號「Athena5566」則是發文「[問卦] 不小心講了心裡話 馬的 怎救形象?」

進一步查詢發現「Weylulu」於2020年申請，5年來僅發表9篇文章；「Athena5566」則是於2013年首次發文，接著停用12年的殭屍帳號。此外也發現PTT與threads互相連動導流的情況。

除了社群平台，昨晚中國官媒「今日海峽」也加碼發文攻擊，假借「引述台媒報導」理由進行議題操作，並連結名嘴郭正亮評論「當賴清德離開時，眼睛還瞪著提問的記者，非常明顯，他一定是覺得記者怎麼問這種問題套話，但不能承認是他做的，所以就扯司法。」。

該人士指出，這次攻擊總統爆粗口的操作序列，包括在短時間內透過threads到媒體，再到PTT與中國官媒，再以相關媒體素材剪輯轉入各類社群，這種操作無論就時間序、敘事內容的一致性以及傳播執行鏈的流暢，都可以看出極為明顯的「協同」特色。

他認為，這再度顯現透過中共如何透過一連串的複雜操作，最後以「台媒報導」作為終點的攻擊鏈，這位人士提醒國人媒體識讀的重要性，以及媒體所需負起的社會責任。