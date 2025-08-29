　
大陸 大陸焦點 特派現場

23位被查藝人「安全下莊」　陸委會警告：下次必動用規定！

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

歐陽娜娜等23名台灣藝人因轉發中共統戰貼文被文化部調查，但最終並沒有任何一人受到懲處。對此，陸委會證實，這次不會有懲處，因為是第一次，且已經完成對這些藝人的告知與告誡，但是如果下一次再有，那就必然動用相關規定。

陸委會副主委、發言人梁文傑29日在例行記者會上提到，這一次的調查主要是根據23名藝人配合中共官媒《央視》轉發「台灣從來不是一個國家」、「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」等，其中有些人還在中共「聯合利劍」軍演期間發了類似的貼文。

梁文傑指出，他們所調查的並不是貼文的文字本身，而是和中共黨政軍機關的合作行為，《央視》毫無疑問就是黨媒，就是黨政軍機關。

▼歐陽娜娜。（圖／微博／歐陽娜娜工作室）

▲▼歐陽娜娜。（圖／番社自微博／歐陽娜娜工作室）

梁文傑透露，這次調查的結果，許多人說他是經紀公司代為操作，也有一些人說不知道這樣做會違反《兩岸條例》，也有些人說以後不會再做同樣的事。

梁文傑強調，把責任推給經紀人是不太說得過去的，因為經紀人就是代理人，在《民法》裡面，「代理人於代理權限之內，以本人名義所為之意識表示，直接對本人發生效力」，也就是說，代理人用本人的名義幫你做的事情，本人就要負責，推給經紀公司在法律上是說不過去的。

不過，梁文傑也坦言，過去對在大陸發展的藝人，政府沒有做過類似調查與懲處，所以這一次調查結束之後，政府認為已經完成對這些藝人的告知與告誡，不會有懲處，可是如果下一次還有相同的狀況，就必然要動用相關規定。

梁文傑還說，他們這次不是以懲處為目的，而是要讓這些藝人能夠在對方要求你要做什麼的時候，可以有理由拒絕，「如果我們這邊什麼要求都沒有，這些藝人就沒有拒絕的理由，相信下一次大家都有拒絕的理由。」

▼張韶涵在微博發文支持軍演。（圖／微博／張韶涵）

▲▼歐陽娜娜、張韶涵表態支持軍演。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜、張韶涵）

08/28 全台詐欺最新數據

575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

23位被查藝人「安全下莊」　陸委會警告：下次必動用規定！

23位被查藝人「安全下莊」　陸委會警告：下次必動用規定！

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

