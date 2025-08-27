態度大變！　川普：歡迎60萬中國留學生來美就讀

▲川普再度聲稱與習近平關係良好。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務院雖於今年5月宣示將撤銷大量中國學生簽證並加強審查，但總統川普近日態度出現轉變。他於26日表示，他喜歡中國學生到美國留學，並宣布美國將允許60萬名中國留學生來美，這一數字遠超目前在美就讀的中國留學生，他並稱曾向中國國家主席習近平表示，美國對中國學生的到來感到榮幸。川普此一態度扭轉年中的對中強硬姿態，也立即引發多名保守派人士批評。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）年中指出，國務院計畫與國土安全部合作，撤銷與中國共產黨有關聯者，或在關鍵技術與研究領域就讀的中國與香港學生簽證，並進一步修改簽證審查標準。他強調，美方須強化防範國安風險。

川普26日則在白宮表示，美國目前與中國互動良好，他本人與習近平也維持良好關係，他認為，限制學生來美是種「侮辱」（insulting），因此主張開放中國學生來美國就學，也歡迎其他國家學生。他指出，若少了30萬甚至60萬名國際學生，美國高等教育體系將遭受嚴重打擊，尤其是基層高校將首當其衝。

川普宣布將開放多達60萬名中國留學生赴美，但實際上中國留學生赴美人數在2019至2020年間的高峰，是37萬2532人，2023年下滑至27萬7398人，川普所說的60萬人，等於將近是尖峰時期的快2倍。川普說他認為這樣符合經濟利益，也有助於維持美國高校生態。

川普進一步表示，他曾親自對習近平說，美國擁有全球最優秀、無可匹敵的大學體系，甚至可被視為一個完整的產業，攸關數百萬人就業，「我們為中國學生能來美國就讀感到榮幸」。他聲稱，美中關係如今與過往不同，美國不再是被中國剝削數千億美元的國家，如今中國「對美國非常尊重」，而他也「非常尊重中國」。

談及大國領袖關係時，川普表示，與習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的良好互動是一件好事，因為「他們都是堅韌、聰明且強壯的人」，大國領袖之間若互動良好，總比關係惡劣來得更安全。

儘管如此，川普也補充，他與魯比歐立場一致，仍須「小心審查」，確認來美者背景合宜。