金正恩、普丁將現身閱兵　BBC：習近平一大勝利「手握籌碼」

▲北京九三大閱兵，北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普丁確定出席，2人將與習近平同場現身。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩確定參與北京九三大閱兵，將與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平在天安門廣場同台，屆時3人現身同一場合的畫面具象徵意義，這也是習近平一大外交勝利。BBC更稱，習近平是想藉此發出訊號，即手中握有地緣政治籌碼，儘管有限，但具有一定程度的份量。

北京這場閱兵總計26位國家元首與政府首腦將受邀出席，除了金正恩及普丁，印尼總統普拉伯沃、馬來西亞首相安華、白俄羅斯總統魯卡申柯、伊朗總統裴澤斯基安等人也將參加。

習近平近年來努力在國際舞台展現北京實力，不僅要彰顯中國作為全球第二大經濟體的地位，也試圖成為外交舞台上的重量級力量。如今金正恩將出席閱兵活動的消息意義重大，因為他將成為1959年以來首位出席中國大陸軍事閱兵的北韓領導人。

分析認為，中國領導人正發出訊號，顯示北京在這場政治博弈之中握有地緣政治籌碼，且他對金正恩與普丁擁有影響力，儘管程度有限，但依舊有份量。

對於習近平而言，這場閱兵不僅展現軍事實力，這是在可能的川習會登場之前的重要外交籌碼，這一切的時機尤為關鍵。美國白宮已透露川普可能在10月底出訪，且願意與習近平見面，雙方可能談及的議題涵蓋關稅、TikTok在美國的出售、俄烏和談等。隨著習近平可與金正恩、普丁會晤，加上他與2人的密切關係，或許能掌握一些連美國總統都未必知道的事情。