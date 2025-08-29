高雄境外登革熱+1！30歲女越南頭痛發燒返台　確診前曾外出用餐

▲高雄今日新增一例境外移入登革熱病例。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市今（29）日新增1例境外登革熱病例，個案是一名常住於越南的台灣30多歲女性，27日於北部就醫採檢，今日確診登革熱病毒第二型，由於個案從台北返回高雄期間曾到公共場所用餐，加上本土群聚疫情，恐有病毒傳播風險。而鼓山區先前發生本土登革熱社區群聚，至今仍維持8例，防疫團隊連日動員環境整頓，清出多達10.4公噸廢棄物，還得出動抓斗車協助清運。

高雄今日新增1例登革熱確診個案，患者是30多歲本國籍長住越南的女性，8月21日於當地即有頭痛、發燒及肌肉痛等症狀，26日返國自桃園入境，隔天到台北就醫採檢NSI快篩陽性，當晚返回高雄，今日確定PCR陽性第二型確診。衛生局表示，個案返回高雄確診前仍外出至公共場所活動及用餐，加上目前已有本土群聚疫情，呼籲民眾有疑似症狀儘速就醫，做好健康自我管理，避免疫情擴散。

▲鼓山區爆發8例本土登革熱病例，衛生單位持續進行孳生源檢查、環境整頓。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲鼓山區公所清除社區髒亂點，清出10.4公噸垃圾，出動抓斗車載運。（圖／記者許宥孺翻攝）



鼓山區本土登革熱家庭、社區群聚疫情部分，衛生局表示，今日沒有新增個案，維持8例，不過當地為舊部落，空屋多、廢棄物堆積嚴重，防疫團隊連日動員執行地毯式孳生源檢查、噴藥滅蚊及環境整頓，5天共計防治2027戶、查獲882個積水容器，其中254個已孳生病媒蚊幼蟲，另捕獲72隻斑蚊。此外，鼓山區公所、清潔隊及里辦公處聯合動員執行環境整頓，已清除41處髒亂點，累計廢棄物達10.4噸。

衛生局指出，鼓山區本土群聚疫情前4例檢體病毒基因定序比對，與今年越南境外移入個案病毒株相同，且今日新增境外移入個案也是第二型，顯見入境感染民眾如未就醫或未通報，若當地病媒蚊指數高，將增加病毒藉由病媒蚊擴散風險，嚴重危脅社區民眾健康。

衛生局強調，民眾旅遊返國2週內若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請停止上班上課並速就醫、驗快篩，做好健康自主管理，以利醫療院所及衛生單位後續防治。

為落實登革熱「決戰境外」，衛生局持續祭出獎勵措施，民眾入境2日內若有登革熱疑似症狀主動回報，配合採檢、疫調可獲發防疫禮券500元，若確診登革熱則可獲2500元通報獎金。