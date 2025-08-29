斷魂畫面曝！71歲嬤看完愛孫遭大貨車輾爆亡　兒認屍悲痛崩潰

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市大社區一名71歲婦人28日騎車行經八方民黃昏市場旁，一部大貨車右轉時未注意，當場將她擊落，婦人倒地後遭貨車後輪輾過身體與頭部，當場爆血慘死。檢方今（29）日上午進行相驗確認死因，死者的2名兒子赴殯儀館認屍，悲痛到情緒潰堤，肇事駕駛到場則不發一語。

▲高雄大社區黃昏市場門口發生死亡車禍。（圖／民眾提供）



這起事故發生在28日13時許，根據曝光的監視器畫面，可以看見當時綠燈起步，婦人沿著三民路（西向東）行駛在人行道，44歲大貨車駕駛陳男則沿三民路外側車道（西向東），疑似視線死角，大貨車行駛右轉三中路後擊落機車，婦人倒地身體及頭部慘遭大貨車後輪輾過，當場爆血失去生命跡象。

▲剛看完愛孫騎車返家！婦人遭大貨車輾斃爆血慘死。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，邱陳婦人當時騎車外出去楠梓看完孫子準備返家，婦人的丈夫聽聞噩耗後趕往現場，崩潰痛哭，怎麼也不敢相信，離家僅剩短短5分鐘的距離，竟會與愛妻天人永隔。

▲檢方今相驗婦人死因，肇事駕駛（紅圈處）也被帶到現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢方今日進行相驗，要確認婦人的死因，死者的2名兒子赴殯儀館認屍，悲痛到情緒潰堤，肇事駕駛被警方帶到場，被追問「是沒看到人才釀禍嗎？」，僅點點頭不發一語。

警方調查，大貨車駕駛陳男酒測值為0，大貨車有依規定裝設視野輔助器且未載貨物，初步研判騎士邱女不依規定車道行駛，貨車駕駛陳男轉彎未注意右後方來車導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。