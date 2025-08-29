高雄阿姨逆鑽車陣「摩西分海」近20車急閃逃命　超扯畫面曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名女子昨（28）日騎乘機車行經鳳山區油管路、中崙一路口，有民眾目擊，該名女騎士駕駛方式超危險，不僅闖紅燈、逆向行駛，疑似為了貪圖方便，甚至在對向車道中穿梭車陣，一票駕駛看了超傻眼，紛紛讓路閃避。警方表示，未接獲報案，不過檢視交通違規事項，總計最高能罰9000元。

▲女騎士先是逆向行駛鑽到最前方，一路滑行試圖闖紅燈。（圖／翻攝自fb/翻轉台灣交通違規交流平台）



「一路逆向闖紅燈到左前方妳要的墓地！」有民眾在網路社團發布一段影片，行車記錄器畫面顯示，當時是8月28日下午3點24分，該名駕駛正在停等紅燈時，一名女騎士突然從左後方竄出，逆向超車並超過機車停等區，一路慢速滑行試圖闖紅燈。

這時，交通號誌轉綠，女騎士看似是要搶快左轉，不過機車龍頭又突然往右一偏，竟逆向穿梭在對向車陣裡，有騎士看了超傻眼，趕緊繞開閃避，還回頭觀望到底發生什麼事，面對女騎士的超囂張騎法，當時至少有10名騎士、7部汽車被迫讓路。

▲▼阿姨超猛逆向鑽車陣，大票駕駛全讓路。（圖／翻攝自fb/翻轉台灣交通違規交流平台）



網友看完影片後不忍驚呼，「快來看我們濁水溪以南的鄉親表演」、「勇猛頑強...」、「沒有想看的畫面....」、「命很硬」、「大家都怕瘋子，除非她遇到更瘋的。」、「超扯超扯⋯」。

警方證實，這支影片發生在昨日下午3點多，在鳳山區油管路及中崙一路口上，不過轄區鳳山分局未接獲相關報案。

警方檢視女騎士的行駛行為，違反道路交通處罰條例第45條第1項第3款，不依規定駛入來車道，可處新臺幣600元以上至1800元以下罰鍰；第53條第1項闖紅燈，處新臺幣1800以上至5400元以下罰鍰；第60條2項3款不遵守道路標誌、標線、號誌指示，處900元以上1800元以下罰鍰。