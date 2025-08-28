藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

新版《財劃法》將於115年度正式上路，中央財源大幅縮減，地方政府則獲得更多稅收分配。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安近日批評教育部不再補助公私立學校電費，讓地方政府必須自行承擔。蔣萬安痛批，行政院擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的一般補助款。對此，民進黨今（28日）回應，新版《財劃法》修正後，各縣市的統籌分配款全面提升，地方政府錢大大變多了，臺北市增加444億元，新北市增加410億元，如果國民黨拿錢不辦事，不會做事那就換人做。

對於補助款，國民黨立法院黨團今召開記者會批評，行政院現在甚至還要將該補助款改為「申請制」，以後地方政府都要仰人鼻息，看來賴清德總統還嫌民調不夠低，而且政院現在的做法，是想讓各地方政府向部會「求爺爺拜奶奶」嗎？

對此，民進黨發言人韓瑩指出，在新版《財劃法》修正後，各縣市的統籌分配款全面提升，地方政府錢大大變多了，自然部分中央對地方的補助就可以調整。以明年度為例，雙北市統籌分配款皆大幅增加，臺北市增加444億元，新北市增加410億元，增加幅度分別高達64%及76%。

韓瑩表示，雙北錢增加這麼多，但侯友宜、蔣萬安卻一再為了學校電費補助砲打中央，為什麼雙北市長不把統籌分配款拿出來付電費？這就好比父母已經把生活費交給孩子，孩子可以自己從其中支應開銷例如搭公車，但孩子把錢花去其他地方，卻反過來指控家長「都沒有給錢」，這樣對嗎？

韓瑩強調，一般性補助款用途本就是社會福利的相關支出，今年一般性補助完全沒少，不會如國民黨黨團所說影響到地方的長照、育兒等政策，民進黨政府一向以全體國民福祉為最高優先，絕不會犧牲人民權益。