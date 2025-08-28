北市府稱機器狗僅「載具」為陸製　綠議員緊咬：法律規定都不行

▲北市「陸製機器狗」恐踩資安紅線。（圖／李四川臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府引進中國製「智能機器狗」，爆發資安疑慮，台北市新工處對此澄清，機器狗僅載具為中國製造，資料傳輸部分由國內研發，並無資安疑慮。台北市議員簡舒培、陳賢蔚、顏若芳今（28日）則召開記者會痛批違法，機械犬屬於最終資通訊產品，本來就不能為中國廠牌，不僅法律有規定，此標案的成效式契約更有明定本案產品必須符合《資通安全法》及其子法。

簡舒培指出，機器狗是由負責道路巡檢的廠商所引進，想用來做為輔助工具，但依據行政院秘書長2020年12月18日院台護長字第1090201804A號函，現階段禁止公務機關使用及採購大陸廠牌資通訊產品（含軟體、硬體及服務） 。

簡舒培抨擊，當時詢問機器狗相關資訊、有無資安疑慮時，北市府第一時間回覆是，「機器狗之原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售予學術機構研究使用，不發售予私人企業」。

不過，經過進一步查證，簡舒培發現，副市長李四川貼文裡的機器狗，跟美國波士頓動力公司所生產的機器狗，完全就是兩模兩樣，反倒跟中國機器人公司宇樹所生產的機器狗相像，市府才承認「機器狗本體為中國製造」，但也不忘補充「環景巡檢系統、遠端控制軟體則是台灣團隊開發」。

陳賢蔚說明，今年5月美國國會議員才敦促政府部門調查中國宇樹公司，因為宇樹機器人預裝了一個名為「CloudSail」的後門程式，悄悄地把每台機器人連接到宇樹位於中國境內的伺服器。根據宇樹的隱私政策規定，所有用戶資料都儲存在中國，並受到中共情報和網路安全法的約束；更有學術研究顯示，宇樹機器人可以被駭客控制，繞過安全系統以進行秘密監視。

陳賢蔚指出，由於已有多家美國機構使用宇樹機器人，包括監獄、警察部門和軍事基地等，而宇樹機器人的產品可以連結到美國電信網路當中，等於美國官方機構的資訊，都可能透過機器人預裝的後門，通通被傳送到中國去，讓美國國會議員憂心宇樹機器人根本就是「帶攝像頭的特洛伊木馬」。

簡舒培批評，中國曾在與柬埔寨的聯合軍演中，使用宇樹機器人配備步槍，證實宇樹機器人能在作戰中發揮作用，更連帶證實宇樹與中國解放軍的關係，以輔助人行道巡查工作來說，宇樹機器人所到之處，台北市街頭巷尾的各種地貌、設施等資料，全都可能透過預裝的後台通通傳送到中國，不管蔣市府用再華麗的包裝紙，實際上就是偷渡中國製木馬進到台北市的大街小巷、入侵台北市民的日常生活。

顏若芳也質疑，李四川先拍短影音炫耀中國機械犬的各種定位、建模功能，結果鬧出爭議後，新工處才改口說機械犬僅有移動功能，前言後語不一致，不僅自證心虛，也間接證實北市府自始至終都知道廠商引進的是中國製機械犬，不僅放行，甚至還幫忙宣傳。

顏若芳批，機械犬屬於最終資通訊產品，本來就不能為中國廠牌，不僅法律有規定，此標案的成效式契約更有明定本案產品必須符合《資通安全法》及其子法，況且，台灣也有許多優秀的機械犬研發、製作團隊，北市府卻知法犯法、為中國廠商大開後門，令人不禁質疑，從世壯運到機械犬，北市府到底是多愛用中國貨？她認為，北市府應詳加調查此案決策層級，釐清到底是哪個大官同意廠商違法引入中國機械犬，甚至還讓台北市副市長幫忙業配、背書，同時，整個機械犬測試計畫亦應終止，不要讓違法計畫繼續執行、放任北市府淪為國安破口。