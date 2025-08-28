　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府稱機器狗僅「載具」為陸製　綠議員緊咬：法律規定都不行

▲▼台北市近日將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施。（圖／李四川臉書）

▲北市「陸製機器狗」恐踩資安紅線。（圖／李四川臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府引進中國製「智能機器狗」，爆發資安疑慮，台北市新工處對此澄清，機器狗僅載具為中國製造，資料傳輸部分由國內研發，並無資安疑慮。台北市議員簡舒培、陳賢蔚、顏若芳今（28日）則召開記者會痛批違法，機械犬屬於最終資通訊產品，本來就不能為中國廠牌，不僅法律有規定，此標案的成效式契約更有明定本案產品必須符合《資通安全法》及其子法。

簡舒培指出，機器狗是由負責道路巡檢的廠商所引進，想用來做為輔助工具，但依據行政院秘書長2020年12月18日院台護長字第1090201804A號函，現階段禁止公務機關使用及採購大陸廠牌資通訊產品（含軟體、硬體及服務） 。

簡舒培抨擊，當時詢問機器狗相關資訊、有無資安疑慮時，北市府第一時間回覆是，「機器狗之原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售予學術機構研究使用，不發售予私人企業」。

不過，經過進一步查證，簡舒培發現，副市長李四川貼文裡的機器狗，跟美國波士頓動力公司所生產的機器狗，完全就是兩模兩樣，反倒跟中國機器人公司宇樹所生產的機器狗相像，市府才承認「機器狗本體為中國製造」，但也不忘補充「環景巡檢系統、遠端控制軟體則是台灣團隊開發」。

陳賢蔚說明，今年5月美國國會議員才敦促政府部門調查中國宇樹公司，因為宇樹機器人預裝了一個名為「CloudSail」的後門程式，悄悄地把每台機器人連接到宇樹位於中國境內的伺服器。根據宇樹的隱私政策規定，所有用戶資料都儲存在中國，並受到中共情報和網路安全法的約束；更有學術研究顯示，宇樹機器人可以被駭客控制，繞過安全系統以進行秘密監視。

陳賢蔚指出，由於已有多家美國機構使用宇樹機器人，包括監獄、警察部門和軍事基地等，而宇樹機器人的產品可以連結到美國電信網路當中，等於美國官方機構的資訊，都可能透過機器人預裝的後門，通通被傳送到中國去，讓美國國會議員憂心宇樹機器人根本就是「帶攝像頭的特洛伊木馬」。

簡舒培批評，中國曾在與柬埔寨的聯合軍演中，使用宇樹機器人配備步槍，證實宇樹機器人能在作戰中發揮作用，更連帶證實宇樹與中國解放軍的關係，以輔助人行道巡查工作來說，宇樹機器人所到之處，台北市街頭巷尾的各種地貌、設施等資料，全都可能透過預裝的後台通通傳送到中國，不管蔣市府用再華麗的包裝紙，實際上就是偷渡中國製木馬進到台北市的大街小巷、入侵台北市民的日常生活。

顏若芳也質疑，李四川先拍短影音炫耀中國機械犬的各種定位、建模功能，結果鬧出爭議後，新工處才改口說機械犬僅有移動功能，前言後語不一致，不僅自證心虛，也間接證實北市府自始至終都知道廠商引進的是中國製機械犬，不僅放行，甚至還幫忙宣傳。

顏若芳批，機械犬屬於最終資通訊產品，本來就不能為中國廠牌，不僅法律有規定，此標案的成效式契約更有明定本案產品必須符合《資通安全法》及其子法，況且，台灣也有許多優秀的機械犬研發、製作團隊，北市府卻知法犯法、為中國廠商大開後門，令人不禁質疑，從世壯運到機械犬，北市府到底是多愛用中國貨？她認為，北市府應詳加調查此案決策層級，釐清到底是哪個大官同意廠商違法引入中國機械犬，甚至還讓台北市副市長幫忙業配、背書，同時，整個機械犬測試計畫亦應終止，不要讓違法計畫繼續執行、放任北市府淪為國安破口。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台2線遭夾殺！　車頭扁掉「乘客搶救無效亡」
快訊／新北男過馬路遭輾　臟器外露慘死
羅智強送暖柯建銘：哪個民進黨人沒喊過大罷免大成功
快訊／勘驗彭振聲認罪光碟！　檢為講台語和小沈律師吵翻天
快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝
快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+官員起訴
找傳播妹遭通報老婆　把麻吉「吊天車」虐殺5小時慘死
快訊／陳歐珀夫妻遭求重判24年2月　滿頭白髮畫面曝
外國女來台淘金　性交易月賺30萬秘辛曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

師大女足等高教事件頻傳　范雲提3面向籲修大學法補破網

改變一般補助款分配方式　主計總處：更照顧地方均衡發展

全黨逼宮柯建銘！　藍委「賴清德錯了」：人民要的是全面內閣總辭

因應財劃法修法　卓榮泰：學校電費、校舍耐震補強回歸地方處理

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

幕後／反朱派勸不動盧秀燕改拱郝龍斌　「造后者」近日表態機率增

總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

北市府稱機器狗僅「載具」為陸製　綠議員緊咬：法律規定都不行

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

師大女足等高教事件頻傳　范雲提3面向籲修大學法補破網

改變一般補助款分配方式　主計總處：更照顧地方均衡發展

全黨逼宮柯建銘！　藍委「賴清德錯了」：人民要的是全面內閣總辭

因應財劃法修法　卓榮泰：學校電費、校舍耐震補強回歸地方處理

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

幕後／反朱派勸不動盧秀燕改拱郝龍斌　「造后者」近日表態機率增

總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

北市府稱機器狗僅「載具」為陸製　綠議員緊咬：法律規定都不行

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

梅西梅開二度率隊逆轉　邁阿密國際3比1擊退奧蘭多城闖進聯盟盃決賽

Talon發聲明回應「債務風波」　債主貼大量對話紀錄曝借錢過程

野生吳婉君「遮半臉現身高鐵站」！神情緊繃頻張望 真實狀態全被拍

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

道奇成為本季首支3連戰橫掃紅人球隊　羅伯斯回顧全場比賽

桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

台南麻豆國小奪冠！　學生化身YouTuber拆解「神秘寶盒」

八點檔女星開公司「零食櫃根本小型超商」！員工全發胖：福利還是工傷

天降奪命水泥塊！騎士輾過摔車慘死　重返現場驚見「還有更多塊」

政治熱門新聞

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了

劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

17綠議員拋5倡議：請賴清德正視民進黨危機

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

國台辦轟修法綠色恐怖！陸委會回擊了

更多熱門

相關新聞

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

大罷免落幕，行政院啟動內閣改組，今(28日)召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」公布16位新內閣名單。對此，前立委沈富雄表示，大罷免手段之狠，比真正的解散國會更狠毒，而且閃避了總統及閣揆應負的後續責任，占盡便宜，吃盡豆腐，現在政府卻以區區16名不甚起眼，甚至含次長級類閣員的去職，做為搪塞，取代內閣總辭，說穿了是一個吃人夠夠，倒行逆施，吃肉連骨頭一起吞的狠心政黨。

勸不動盧　「造后者」郝龍斌選黨魁機率增

勸不動盧　「造后者」郝龍斌選黨魁機率增

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

才答應AIT增加國防預算！　藍委提案大砍1.77億部隊訓練、武器款項

才答應AIT增加國防預算！　藍委提案大砍1.77億部隊訓練、武器款項

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

關鍵字：

機器狗蔣萬安國民黨簡舒培李四川顏若芳

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面