北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

▲北市教育局稽查時，涉案老師人就在園內，但市府人員視若無睹。（圖／林月琴國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

北市又有幼兒園爆發虐童案，北市萬華某幼兒園幼幼班2月開始陸續有幼童拒絕上學，有幼童向家長反映老師會打人、身上也出現多處不明瘀青。直到監視器畫面曝光，多達20位以上幼童受害，包含被教保員掐著脖子抓起來晃、摔在地上，甚至會拉到監視器死角施暴。多位受害幼童家長今（28日）在綠委林月琴陪同下召開記者會，家長們泣不成聲，早在3月通報就提醒教育局持續抽查，但涉案人員透過暗門改到幼兒園2樓安親班上班、持續接觸受害幼童，直到家長發現後向議員陳情，教育局到8月才做稽查，兩手一攤說幼兒園已經拆除所有監視器，無法可罰。

對於多位家長指控，北市教育局回應，嚴辦嚴懲！絕不寬貸！本市萬華區某私立幼兒園違法對待幼兒案，教育局已逐一查看該園共約40個上課日、約320個小時之監視器影像完成調查，全案就其違法部分皆已從重、從嚴裁處累計共97萬3,500元。

記者會上，其中一名家長控訴，今年2月起，萬華某幼兒園的幼幼班陸續傳出異常，孩子開始拒絕上學，夜裡頻頻做惡夢，有的甚至驚恐尖叫，「孩子說老師會打人，但當我去問的時候，園方卻威脅退學。」在今日召開的記者會上，受害家長忍不住哽咽。另名李媽媽回憶，才開學沒幾天，她就發現孩子腿部有多處不明瘀青；周爸爸則說，孩子眼周紅腫，還一再顫抖地說出「檸檬老師兇兇」、「檸檬老師打打」。

家長們起初還懷疑是不是孩子適應不良，但當異常行為愈演愈烈，他們決定向園方詢問、申請調閱監視器，沒想到換來的不是協助，而是威脅。園方竟陸續要求其中兩名孩子立即退學，其他家長也害怕若繼續追究或表示要「調閱監視器」，自己的孩子也會立刻失去就學資格。

直到部分家長堅持調閱114年2月10日至3月11日的監視器畫面，才揭開駭人真相：第一、老師在鏡頭前粗暴推打幼兒，甚至用力抓起孩子的頭頸，整個人離地後甩晃；第二、孩子午休時整整一小時，教室裡沒有任何老師看顧；第三、老師把不同孩子碗裡的食物倒來倒去、混著餵，還會把孩子拉到監視器死角「教訓」。第四、最讓人不寒而慄的是，園方竟對其他家長謊稱受害最嚴重的孩子「只是語言發展遲緩，需要按摩臉部」，企圖掩飾老師的不當捏打行為。

家長控訴，即便監視器揭露了如此駭人的畫面，教育局的調查卻依舊消極，甚至偏袒園方。受害家長被排除在家長說明會之外，只能站在園外等候消息；教育局更僅讓家長片段觀看與自己小孩無關的畫面，許多關鍵事實因此被錯認或隱匿。

林月琴指出，此案的種種荒謬，再度重演台北市信義區培諾米達幼兒園案件的失職模式。五大問題包含：停職老師竟能轉到補習班工作：園方宣稱已將涉案老師停職，卻被家長直擊他們早已轉往園方二樓經營的補習班任職，形同「假停職、真繼續接觸孩子」。依據《補習進修教育法》第9條第6項，老師們已被教育主管機關認定一年至四年不得聘用或僱用，即使教育局網站上寫這兩位老師「已無在任何教保機構服務」，但實際上老師卻轉任到補習班繼續工作，教育局竟未能加以制止及管理。

林月琴質疑，北市府心理諮商承諾跳票，培諾米達案已出現未給心理輔導的缺失，如今萬華幼兒園案再度重演，受害孩子和家屬至今仍未獲應有的法定心理協助。此外，監視器拆除掩蓋真相，案件爆發前，幼兒園設有監視器，但114年3月事件後竟全數拆除。前面敘述的不當對待情形，就是有多位家長堅持調閱監視器、扣留畫面，才還原跟查出這些不當對待的問題。但6月有新的幼幼班孩子又出現狀況，要調監視器時，學校卻說監視器已拆光光，教育局如何確保沒有監視器能夠調查出真相？

林月琴指出，113年7月通報卻說「不成案」：早在113年7月，幼兒園就已有不當對待通報，卻被認定「不成案」。結果114年3月又爆發更多受害幼童。113年的調查是否草草了事？若沒好好查，是不是又像培諾米達一樣，因為前一年度的疏失，隔年又讓更多孩子受害？園長借牌、親屬隨意進園卻不裁罰：調查報告揭露園長根本沒有資格，是「借牌」掛名，甚至園長兒子能隨意進出園內照顧孩子。這樣的重大違規，教育局卻不裁罰。想問如果出了事到底誰來負責？教育局為何縱容也不裁處？

議員張文潔指出，自3月接獲陳情後，就積極監督北市府處理並要求給予家長協助，但直到學期結束，受暴學童的轉學問題跟受教權都被晾在一旁，也沒有提供任何心理復原的資源或協助；從通報到調查，甚至後續被開罰的虐童老師無縫到樓上安親班帶孩子，教育局都沒有掌握，全部仰賴家長檢舉與議員監督，這是蔣萬安說要為台北市的父母打造的安心生育環境嗎？

林月琴、張文潔也呼籲，一、立即啟動心理輔導機制，協助受害孩子與家庭；二、嚴懲違規園所與人員，杜絕「停職轉任補習班」漏洞；三、徹查113年調查不成案責任，防止重蹈覆轍；四、園長「借牌」、無資格親屬進園及其他違規問題應立即重罰。

受害幼童家長之一林爸爸表示，今年3月起孩子出現異常，原本想理性與園方釐清，卻發現前兩組申請調閱監視器的家長，被冒名園長的李姓負責人強行退費、退學，讓其他家長不敢作聲，只能循主管機關調查。期間，教育局不僅沒提供轉學等協助，甚至有家長善意提出修復親師生關係，卻反被園方扭曲成家長理虧。實際上，僅在幼幼班監視器就拍到超過40起施暴畫面、20多名2至3歲幼兒受害，至今仍有孩子無法再就讀、甚至需接受心理諮商，而園方與加害老師至今仍繼續營利。

周爸爸指出，他是第一位因申請調閱監視器，就遭園方惡意退費退學的家長，孩子的受教權至今無人聞問，教育局僅要家長自行申請消費爭議。園方「不解決問題，只解決提出問題的人」，調閱過程中不僅多次遭刁難，甚至被以教育顧問與審議委員身分自居的人士阻止繼續查看影像，讓我對調查公正性深感質疑。更離譜的是，監視器畫面顯示幼兒經常被帶往死角，園內甚至設有暗門通往補習班與住宅樓梯，而在遭罰後園方乾脆將監視器全數拆除，主管機關卻僅回應「無法可罰」。

黃爸爸表示，最令人失望的不是園方，而是教育局與學校的態度。家長一開始選擇相信學校，卻從未得到清楚說明，許多真相只能靠網路或偶遇其他家長拼湊得知；教育局則把責任停留在「罰錢」，彷彿錢罰完就結束。園方承諾的心理治療未落實，還暗中裁撤幼幼班卻持續招生，只是排除了可能與園方追責的舊生，讓受害孩子被切割孤立。更誇張的是，園方召開說明會卻只邀請未受虐班級，相關家長反而被排除在外。我真的想知道，教育局的角色難道只是「罰款」？孩子的心理復原與後續轉校，究竟誰來負責？

李媽媽痛心表示，親眼看到孩子被老師掐脖子搖晃、摔到地上、踹頭、餵食廚餘，至今孩子半夜仍驚恐哭喊「老師不要打我」，身為父母心如刀割。園方不僅早有虐童通報紀錄，甚至讓無資格者入班，還縱容施虐老師，轉往園長家族經營的補習班繼續任教，並透過暗門往返幼兒園，形同家族共犯。如今園方拆除監視器，卻反過來威脅提告受害家長，「當老師的大手掐住孩子脖頸時，有想過要放過這些2-3歲的幼兒嗎？所謂『零容忍』，是對虐童零容忍，還是對敢保護孩子的家長零容忍？」

▼立委林月琴、議員張文潔召開「老師停職卻改到補習班帶孩子？北市府縱容兒虐一再重演」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

