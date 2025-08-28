美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（28日）公布最新「8月國政民調」，這也是大罷免投票後，針對「朝野三黨滿意度」、「各黨團總召滿意度」調查，結果顯示，33.1%對民進黨有好感、56.8%反感，反感度半年大增11.1個百分點、總召柯建銘好感度僅剩14.3%、另有68.5%反感，近半年上升14.5個百分點；民眾黨則有34.2%好感、46.9%反感，總召黃國昌有35.9%好感、48.5%反感；國民黨方面有36.3%好感、47%反感，總召傅崐萁有24.4%好感、53.5%反感。另外，調查大罷免造成社會對立，民眾認為誰該負較大的責任？52.0%認為柯建銘、45.8%認為是總統賴清德。

民進黨、總召柯建銘好感度分析

民進黨方面，根據《美麗島電子報》調查，有33.1%對民進黨有好感，其中7.3%很有好感、25.8%有些好感，近半年時間大跌10.5個百分點，另有56.8%對民進黨反感，其中33.5%很反感、23.3%有些反感，近半年上升11.1個百分點。

總召柯建銘方面，14.3%有好感，近半年時間大跌12.1個百分點，另有68.5%反感，近半年上升14.5個百分點。

▼美麗島8月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

民眾黨、總召黃國昌好感度分析

民眾黨方面，根據《美麗島電子報》調查，有34.2%對民眾黨有好感，其中5%很有好感、29.2%有些好感，近半年時間上升5.7個百分點，另有46.9%對民眾黨反感，其中26.5%很反感、20.4%有些反感，近半年下降8.7個百分點。

總召黃國昌方面，35.9%有好感，近半年時間上升7.5個百分點，另有48.5%反感，近半年下降7.1個百分點。

國民黨、總召傅崐萁好感度分析

國民黨方面，根據《美麗島電子報》調查，有36.3%對國民黨有好感，其中7.3%很有好感、25.8%有些好感，近半年時間上升4.7個百分點，另有47%對國民黨反感，其中33.5%很反感、23.3%有些反感，近半年下降7.7個百分點。

總召傅崐萁方面，24.4%有好感，近半年時間上升4.3個百分點，另有53.5%反感，近半年下降4.8個百分點。

民眾認為大罷免誰該負責

針對「這次大罷免是對國家不利的錯誤決定而且造成社會對立，您認為以下哪幾位應該要負較大的責任」(可複選)，《美麗島電子報》調查，結果顯示，民進黨立法院黨團總召柯建銘52%、賴清德總統 45.8%、罷團領導人曹興誠 25.8%、民進黨立委沈伯洋 24.5%、行政院長卓榮泰24.0%。

另外，詢問民眾「大罷免全部失敗，代表民眾教訓賴政府或是民眾支持31位國民黨立委，比較傾向哪種看法」，《美麗島電子報》調查，結果顯示，民眾認為在教訓賴總統和民進黨政府有49.3% 、認為是對31位國民黨立委的支持有17.4%。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年8月25至27日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1080人（住宅電話703人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。