政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怨政院補助款重綠輕藍　蔣萬安：多少地方財政付不出學校電費？

記者鄭佩玟／台北報導

教育部宣布自115年度起，將不再全額補助各級公私立學校電費，引發地方反彈。台北市長蔣萬安今（28日）上午出席行政院會前抨擊，行政院擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的一般補助款，將會出現很多不預期的受害者，尤其是教育跟社會福利、基礎設施，「行政院有沒有想過多少地方政府的財政狀況是付不出這些電費？」

▲台北市長蔣萬安於行政院院會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安批行政院一般性補助款重綠輕藍。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安表示，今天來行政院院會，不只是為了台北市，也是為了各地政府發聲，一般性補助款和計劃性補助計劃性質不同，長期以來一直有公正公開的公式，現在行政院透過擴張解釋在對地方政府補助總額不變的前提下，中央政府可以調整對各縣市政府的補助金額，不就回到當初前瞻計畫時遭外界批評「重綠輕藍」的做法？

蔣萬安直言，自己不能接受行政院透過擴張解釋的不公平作法，前幾年行政院風風火火的推動「班班有冷氣」，但現在教育部卻突然宣布取消對各級學校的補助，你裝冷氣、我繳電費，行政院有沒有想過多少地方政府的財政狀況是付不出這些電費？

蔣萬安說，行政院把一般性補助款變成地方政府不確定的收入，會出現很多不預期的受害者，尤其是教育跟社會福利、基礎設施，包含連江跟新北、桃園、台中也已出來發聲。

08/27 全台詐欺最新數據

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了：最後的溫柔永不止息
NBA大咖球星現身桃機！　球迷接機嗨爆
「台中海王」無套戰7女　龜頭爛掉變黑流湯
LIVE／16位閣員異動！　卓榮泰率新閣員登場
被爆放棄3000萬代言費！李洋任運動部長「1句話」藏玄機
請賴清德正視民進黨危機！　17綠議員連署拋5倡議
柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選
北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身

曝11億追加預算用途　外交部：拓邦協商總要跟對方講口袋條件

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了：對柯總召最後的溫柔永不止息

LIVE／16位閣員異動！卓內閣升級2.0　卓榮泰今率新閣員登場

賴清德談內閣改組　秉持3個用人特色、以4個優先為目標

將接任政院副秘書長　阮昭雄：將加強朝野有效的溝通

數10位跨派系綠議員聯合聲明　籲賴清德徹查弊案清除能源蟑螂　

請賴清德正視民進黨危機！　17綠議員拋5倡議：清理戰場浴火重生

「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

綠發連署逼宮老柯！郭國文簽了　吳思瑤沒收到：應該沒人敢拿給我

轟內閣改組是笑話　黃國昌諷：鄭銘謙一定要留；邱泰源沒戰力要換

劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

國台辦轟修法綠色恐怖！陸委會回擊了

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

內閣改組16人　藍營點名4閣員該走不走

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

17綠議員拋5倡議：請賴清德正視民進黨危機

快訊／王義川請辭民進黨政策會執行長

普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了

LIVE／16位閣員異動！卓內閣升級2.0　卓榮泰今率新閣員登場

行政院宣布16位閣員異動　改組名單一次看

更多熱門

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生芮氏規模6.0地震，北部地區民眾都感受到明顯搖晃。台北市長蔣萬安在地震發生1分鐘之內，火速於臉書發文提醒民眾注意安全，北市災防辦也立刻通知市府各局處成立緊急應變小組，進行災情查報，迅速應變獲得破萬網友大讚，「神速關心」、「還在地震的時候就發狀態了」、「希望大家都平安」。

快訊／王義川請辭民進黨政策會執行長

快訊／王義川請辭民進黨政策會執行長

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

不挺胞弟謝典林參選黨魁？　謝衣鳯提朱立倫：適合當黨主席的人選

不挺胞弟謝典林參選黨魁？　謝衣鳯提朱立倫：適合當黨主席的人選

選主席要選就選真的　連勝文：別藉機募款

選主席要選就選真的　連勝文：別藉機募款

