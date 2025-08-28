怨政院補助款重綠輕藍　蔣萬安：多少地方財政付不出學校電費？

記者鄭佩玟／台北報導

教育部宣布自115年度起，將不再全額補助各級公私立學校電費，引發地方反彈。台北市長蔣萬安今（28日）上午出席行政院會前抨擊，行政院擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的一般補助款，將會出現很多不預期的受害者，尤其是教育跟社會福利、基礎設施，「行政院有沒有想過多少地方政府的財政狀況是付不出這些電費？」

▲台北市長蔣萬安批行政院一般性補助款重綠輕藍。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安表示，今天來行政院院會，不只是為了台北市，也是為了各地政府發聲，一般性補助款和計劃性補助計劃性質不同，長期以來一直有公正公開的公式，現在行政院透過擴張解釋在對地方政府補助總額不變的前提下，中央政府可以調整對各縣市政府的補助金額，不就回到當初前瞻計畫時遭外界批評「重綠輕藍」的做法？

蔣萬安直言，自己不能接受行政院透過擴張解釋的不公平作法，前幾年行政院風風火火的推動「班班有冷氣」，但現在教育部卻突然宣布取消對各級學校的補助，你裝冷氣、我繳電費，行政院有沒有想過多少地方政府的財政狀況是付不出這些電費？

蔣萬安說，行政院把一般性補助款變成地方政府不確定的收入，會出現很多不預期的受害者，尤其是教育跟社會福利、基礎設施，包含連江跟新北、桃園、台中也已出來發聲。