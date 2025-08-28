才答應AIT增加國防預算！　藍委提案大砍1.77億部隊訓練、武器款項

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國在台協會AIT25日晚間，罕見貼出處長谷立言上周拜會部長顧立雄的照片，隨後也公布與5名國民黨立委見面的照片，會面觸及國防預算。國民黨、藍委也允諾支持國防預算佔GDP達3.5%。然而，此次追加預算包含的國防預算中，光是藍委馬文君一人就提出9項預算刪減案、大砍1.77億，包含列管軍品級別認證評鑑、軍事博物館設備、部隊視導專案會議、政戰預算、戰備整備營區安全防護、部隊交流軍事訓練、後勤通訊機具採購、一般裝備採購專案管制、武器先期選擇與採購準備作業等，而全數刪減理由僅複製貼上「是項經費可予精簡，以撙節公帑支出」15字。

對於國防預算，國民黨主席朱立倫昨表示，民進黨長期以來造謠抹紅，透過各種方式對國際友人散佈非常多的謠言，包括國民黨大幅刪減國防預算，這完全不是事實，「沒錯，這就是民進黨自造的謠言」。

然而，此次「114年度中央政府總預算追加預算案」共878億元，包括縣市一般性補助款636億元、提升國軍待遇59億元，其中，光是藍委馬文君一人就提出9項預算刪除案，包含：列管軍品級別認證評鑑327萬、軍事博物館設備採購3千萬、辦理部隊視導專案會議581萬、政戰預算1957萬、戰備整備營區安全防護504萬、部隊交流軍事訓練9063萬、後勤通訊機具採購1398萬、一般裝備採購專案管制706萬、武器先期選擇與採購準備作業193萬，總計約1.77億。

綠營人士批評，這就是國民黨的真面目，前幾天國民黨一團立委去AIT開會假裝認真擺拍，受訪時還答應支持增加國防預算，結果一審預算，國民黨就不演了。

該人士直言，馬文君提案把所有國防預算全部刪除，理由只有「是項經費可予精簡，以撙節公帑支出」，結果去跟AIT開會的徐巧芯全部簽名支持，短短兩句話就要把所有國防預算，從部隊訓練、武器採購、事務設備採購，到通資業務，營區安全防護，通通歸零。請大家張大眼睛看清楚，這就是國民黨弱台的決心。

綠委林楚茵也批評，國民黨果然有了「無敵星星」，什麼都不怕了，罷免前國民黨說：預算凍了來解凍！不夠用的預算來追加，今天國民黨立委又提案大砍國防追加預算：演訓、軍事交流、部隊訓練費9063萬、軍事營區防護504萬、後勤與通資1398萬、軍事採購履約費706萬、保防安全+文宣心戰1957萬。

林楚茵指出，國民黨「假意」關心國軍要齊頭式加薪到3萬，但作業費、防護費、後勤補給通通大刪，要國軍空手上戰場，保家衛國嗎？這是弱化國防自主、防衛韌性，更是犧牲第一線國軍的證據！