報廢食品藥物偽裝水肥偷排景美溪！大賺黑錢5千萬　桃檢起訴21人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署國土組檢察官賴瀅羽指揮廉政署、保七總隊、環境部與桃園市環保局等單位偵辦桃園某化工公司其子公司委託某未具合法處理資格環保公司，長期在新北市深坑區設立非法場地，向不知情食品、藥廠客戶收取報廢食品與藥品，再偽裝成「水肥」送進污水廠，或直接排入景美溪，專案小組查出北市環保局2名稽查員涉嫌長期包庇業者與收受饋贈，桃檢今（27）日依圖利、廢清法等罪嫌追加起訴21人，並建請法院從重量刑。其中楊姓、成姓業者及兩名收賄的稽核人員，已遭收押禁見。

桃園地檢署指出，本案係檢察官偵辦桃園市某化工公司違反廢棄物清理法案件，發現其子公司於2022年12月19日、2023年12月28日、2024年12月27日，委託不具合法處理資格之環保公司清運報廢食品。該環保公司長期在新北市深坑區設立非法場地，向不知情之食品、藥廠客戶收取報廢食品及藥品，進行拆包、混水、倒桶，再偽裝成「水肥」送進污水廠，甚至直接偷排景美溪。

其中成姓負責人不僅偽造污水廠、焚化爐等文件，欺騙食品、藥廠客戶，還與某企業社現場葉姓負責人合作調派無未領有許可證之車輛運送廢棄物。被告非法清除、貯存、處理報廢食品及藥品等廢棄物時間自2019年7月至2025年2月間長達6年，影響環境與食品藥品銷毀安全甚鉅。

檢調查出，成姓負責人、李姓男子為討好北市環保局2名楊姓稽查人員，自2018年6月至2024年9月間，長期贈送楊姓稽查人員大量洗衣精、洗衣膠囊、洗碗精、牙膏等未拆封仍有經濟價值之報廢貨品及飲水機，2名楊姓稽查人員為避免該環保公司遭稽查，多次洩漏攔查水肥車攔查勤務，並登載不實稽查紀錄，放任該環保公司非法處理廢棄物流竄多年。

專案小組蒐證後即自今年2月25日起發動4波搜索，兵分多路至台北市、新北市與桃園市等地執行搜索稽查，查扣該環保公司成姓負責人名下帳戶2537萬餘元及楊姓稽查人員收受之大量報廢品等物證。經檢察官訊問後，認被告某環保公司及其成姓負責人等21人涉犯貪污治罪條例之圖利、廢棄物清理法之非法清除、貯存、處理廢棄物、刑法之洩漏國防以外秘密等罪嫌於今日追加起訴，聲請沒收不法所得新臺幣4,927萬餘元。而2名楊姓稽查人員、環保公司成姓負責人、李姓男子等4人已遭收押，其餘被告則以5萬元至30萬元不等交保候傳。

桃檢強調，本案被告等人犯行嚴重破壞河川環境，影響民眾用水安全，侵蝕公務廉潔，桃檢將持續與廉、警、環聯手打擊不法犯罪，維護民眾健康與公務廉潔。