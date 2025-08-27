　
社會 社會焦點 保障人權

報廢食品藥物偽裝水肥偷排景美溪！大賺黑錢5千萬　桃檢起訴21人

▲桃園地檢署指揮廉政署、保七總隊與桃園市環保局等單位偵辦桃園市某環保公司子公司位於景美溪上游設立非法報廢食藥品廢棄物處理場。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署指揮廉政署、保七總隊與桃園市環保局等單位偵辦桃園市某環保公司子公司位於景美溪上游設立非法報廢食藥品廢棄物處理場。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署國土組檢察官賴瀅羽指揮廉政署、保七總隊、環境部與桃園市環保局等單位偵辦桃園某化工公司其子公司委託某未具合法處理資格環保公司，長期在新北市深坑區設立非法場地，向不知情食品、藥廠客戶收取報廢食品與藥品，再偽裝成「水肥」送進污水廠，或直接排入景美溪，專案小組查出北市環保局2名稽查員涉嫌長期包庇業者與收受饋贈，桃檢今（27）日依圖利、廢清法等罪嫌追加起訴21人，並建請法院從重量刑。其中楊姓、成姓業者及兩名收賄的稽核人員，已遭收押禁見。

▲桃園地檢署檢察官會同廉政署、保七總隊與桃園市環保局等單位偵至新北市深坑區非法報廢食藥品廢棄物處理場勘驗。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署檢察官會同廉政署、保七總隊與桃園市環保局等單位偵至新北市深坑區非法報廢食藥品廢棄物處理場勘驗。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署指出，本案係檢察官偵辦桃園市某化工公司違反廢棄物清理法案件，發現其子公司於2022年12月19日、2023年12月28日、2024年12月27日，委託不具合法處理資格之環保公司清運報廢食品。該環保公司長期在新北市深坑區設立非法場地，向不知情之食品、藥廠客戶收取報廢食品及藥品，進行拆包、混水、倒桶，再偽裝成「水肥」送進污水廠，甚至直接偷排景美溪。

其中成姓負責人不僅偽造污水廠、焚化爐等文件，欺騙食品、藥廠客戶，還與某企業社現場葉姓負責人合作調派無未領有許可證之車輛運送廢棄物。被告非法清除、貯存、處理報廢食品及藥品等廢棄物時間自2019年7月至2025年2月間長達6年，影響環境與食品藥品銷毀安全甚鉅。

▲桃園地檢署檢察官等專案小組至新北市深坑區非法報廢食藥品廢棄物勘驗報廢洗滌藥劑等證物。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署檢察官等專案小組至新北市深坑區非法報廢食藥品廢棄物勘驗報廢洗滌藥劑等證物。（圖／桃園地檢署提供）

檢調查出，成姓負責人、李姓男子為討好北市環保局2名楊姓稽查人員，自2018年6月至2024年9月間，長期贈送楊姓稽查人員大量洗衣精、洗衣膠囊、洗碗精、牙膏等未拆封仍有經濟價值之報廢貨品及飲水機，2名楊姓稽查人員為避免該環保公司遭稽查，多次洩漏攔查水肥車攔查勤務，並登載不實稽查紀錄，放任該環保公司非法處理廢棄物流竄多年。

▲桃園地檢署檢察官等專案小組至新北市深坑區非法報廢食藥品廢棄物勘驗報廢疫苗等證物。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署檢察官等專案小組至新北市深坑區非法報廢食藥品廢棄物勘驗報廢疫苗等證物。（圖／桃園地檢署提供）

專案小組蒐證後即自今年2月25日起發動4波搜索，兵分多路至台北市、新北市與桃園市等地執行搜索稽查，查扣該環保公司成姓負責人名下帳戶2537萬餘元及楊姓稽查人員收受之大量報廢品等物證。經檢察官訊問後，認被告某環保公司及其成姓負責人等21人涉犯貪污治罪條例之圖利、廢棄物清理法之非法清除、貯存、處理廢棄物、刑法之洩漏國防以外秘密等罪嫌於今日追加起訴，聲請沒收不法所得新臺幣4,927萬餘元。而2名楊姓稽查人員、環保公司成姓負責人、李姓男子等4人已遭收押，其餘被告則以5萬元至30萬元不等交保候傳。

桃檢強調，本案被告等人犯行嚴重破壞河川環境，影響民眾用水安全，侵蝕公務廉潔，桃檢將持續與廉、警、環聯手打擊不法犯罪，維護民眾健康與公務廉潔。

相關新聞

酒後衝突升級！63歲男子持刀猛刺友人

酒後衝突升級！63歲男子持刀猛刺友人

桃園市邱姓男子今年1月間在蘆竹區某工寮與羅姓友人飲酒聊天，但因故起衝突相互推擠更相互鬥毆，被其餘友人勸架拉開後，邱男因年紀較大心有不甘，返回住處取出殺魚刀折回，朝羅男腰部猛刺一刀，羅男遭刺後逃出工寮，經友人送急忙送醫才撿回一命，行兇的邱男被蘆竹警方循線查獲到案，並起出做案用殺魚刀等證物；桃園地檢署偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

4飆仔凌晨群聚逆向飆車　檢建請從重量刑

4飆仔凌晨群聚逆向飆車　檢建請從重量刑

懷疑「麵包被偷吃」起口角　他1刀刺死房東被起訴

懷疑「麵包被偷吃」起口角　他1刀刺死房東被起訴

短刀狂徒驚擾龍潭社區！警方制伏送辦

短刀狂徒驚擾龍潭社區！警方制伏送辦

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

關鍵字：

桃檢環保廉政署保七總隊桃市環保公司食品藥品回收濫排景美溪

讀者迴響

