社會 社會焦點 保障人權

2煞持衝鋒槍闖養生館！店家未接電話被嚇到半死　離譜原因曝光

▲桃園市謝姓與鍾姓男子昨晚在中壢區某養生館消費，遺留裝有3萬元黑色包包，事後打電話業者卻未接，竟氣憤拿玩具衝鋒槍折回理論，中壢警方攔查到案，起做案玩具衝鋒槍等證物。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市謝姓與鍾姓男子昨晚在中壢區某養生館消費，遺留裝有3萬元黑色包包，事後打電話業者卻未接，竟氣憤拿玩具衝鋒槍折回理論，中壢警方攔查到案，起做案玩具衝鋒槍等證物。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

中壢警分局昨（25）日深夜獲報，轄區內某養生館有人持槍鬧事，員警立即派遣警力到場，並通報線上警力攔截圍捕，於20分鐘內攔獲謝姓與鍾姓男子2人，當場起出玩具衝鋒槍、玩具短槍2把與彈夾等證物；2人於警訊中辯稱因在養生館遺落裝有3萬元現金黑色包包，打電話詢問時，業者卻未接電話，才折回養生館理論等語，警方訊問後依恐嚇罪嫌移送偵辦。

▲中壢警方攔查謝姓男子到案。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方攔查謝姓男子到案。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局興國派出所昨天深夜接獲報案，轄區某養生館有人持槍鬧事，警方隨即同步調閱監視錄影畫面，並通報線上警網展開攔截圍捕，在短短20分鐘在平鎮區環南路二段、延平路二段口處攔獲鬧事車輛，員警當場拘捕28歲謝姓男子與29歲鍾姓男子到案，在車內扣得玩具衝鋒槍1把、玩具短槍2把與彈夾等證物。

中壢警方偵訊時，謝、鍾2人昨晚到養生館消費，結束離去後才驚覺放有3萬元現金黑色包包遺留在店內，撥打店家電話卻一直無人接聽，才氣憤持玩具衝鋒槍折回養生館理論，店家聲稱因繁忙未接聽到電話，發現客留黑色包包後代為保管，待謝、鍾2人返回後已當場歸還財物；警方訊問後將謝、鍾2人依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方攔查鍾姓男子到案。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方攔查鍾姓男子到案。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰指出，任何糾紛應循正當管道解決，不該以暴力或恐嚇方式處理，中壢警方將持續緊密團隊合作，對於任何持械滋事行為，均嚴正執法，從嚴究辦，維護轄區治安與民眾安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

