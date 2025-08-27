囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書上傳一段影片，8月25日上午在觀音區遭大貨車逼車，騎士按喇叭示警，未料大貨車駕駛竟將車停在路當中，下車在騎士妻小前爆打騎士頭與手肘等處，整個過程都被對向自小客車行車紀錄器錄下；大園警方指出，警方依規定受理並通知大貨車楊姓駕駛到案說明，將依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦，另大貨車駕駛任意於車道中暫停行為則依道路交通管理處罰條例規定，處新台幣6000以上3萬6000元以下罰鍰。

▲網友在臉書《爆料公社公開版》上傳8月25日上午在觀音區遭大貨車逼車，騎士按喇叭示警，大貨車駕駛竟在騎士妻小前爆打騎士。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

女網友今天上午在臉書《爆料公社公開版》PO文指出，8月25日中午，地點在桃園市觀音區福祥街路口小七T字路口處，回程時被大貨車逼車，我們按喇叭時先生有向對方說，「到底在開什麼，機車還載小孩很危險」！大貨車駕駛衝上來打了頭與手肘，因為真的看女兒哭慘，先生被打荒到想哭，沒來得及報警，事後備案做筆錄，已給影片警察說等通知。想借由大家力量，找出這個泯滅人性的惡人，有2個好心人提供行車紀錄器都有錄到證據。

▲網友在臉書上傳8月25日上午在觀音區遭大貨車逼車。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

大園警方表示，騎乘機車許姓男子於25日上午11時許，騎車行經觀音區福祥街與長興路口時，與大貨車發生行車糾紛，大貨車楊姓駕駛下車徒手攻擊許男，導致許男左手臂挫傷。

許男事後至派出所報案，警方依規定受理並已通知大貨車楊姓駕駛到案說明，將依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦另大貨車駕駛任意於車道中暫停之行為，將依道路交通管理處罰條例規定，處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。