桃園4飆仔凌晨群聚逆向飆車！還找無照重機助陣　檢建請從重量刑

▲蘆竹警方今年4月間查獲林姓男子等4人凌晨利用通訊軟體邀集群組成員聚集競速飆車。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓、羅姓4名男子於今年4月間利用通訊軟體號召群組成員聚集，在蘆竹區南青路路段逆向飆車，還找來運輸業者以小貨車載運無照重型機車到場競速，蘆竹警方據報到場蒐證，當場查獲林姓男子等人逆向危險飆車；桃園地檢署檢察官偵結，依妨害公眾往來安全罪嫌、同案廖姓業者之幫助妨害公眾往來安全罪嫌起訴，並建請法院從重量刑，以遏止群聚競速歪風。

檢警調查，24歲林姓男子、19歲羅姓男子、19歲李姓男子與20歲莊姓男子等4人於今年4月5日凌晨利用通訊軟體LINE群組號召成員聚集，同時指示運輸業者廖姓男子駕駛小貨車載運未懸掛車牌之改裝重型機車前往蘆竹區南青路，提供改裝重型機車進行高速競駛、逆向飆車。

蘆竹警方到場後立即搜證，查獲林男等人以改裝重型機車進行超速競駛、逆向佔用快慢車道等危險駕駛行為，除製造噪音外，更極易造成車輛失控與危及無辜民眾生命、身體及財產安全，嚴重影響社會秩序，當場告發危險駕車等交通違規外，並依妨害公眾往來安全罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，認被告林姓、羅姓、李姓、莊姓等4名男子涉嫌刑法之妨害公眾往來安全罪嫌；同案被告廖姓男子則涉犯刑法之幫助妨害公眾往來安全罪嫌，檢方偵結依法提起公訴，檢方審酌被告等人漠視公眾往來安全，群聚競速飆車，嚴重妨害道路交通安全，建請法院從重量刑，以遏止群聚競速歪風。



桃園地檢署呼籲，近期多有民眾群聚道路競速飆車，嚴重影響交通安全及民眾安寧，桃檢將與各警分局共同查緝此類犯罪，遏止此類不法犯行，以實現檢警維護身體及財產安全之國家任務。