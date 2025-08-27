　
社會 社會焦點 保障人權

中壢學區驚見「一樓一鳳」應召站　5外籍女、2負責人被逮

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局根據網路色情廣告，25日晚間在長沙路某大樓查獲「一樓一鳳」個人工作室與色情應召站，當場查獲由鍾姓男子與徐姓男子經營之色情應召站，帶回5名外籍女子（泰籍2人、印尼籍3人，其中3人為失聯移工、2名泰籍女子為逾期居留），另還查獲1名男客，警方偵詢後將鍾、徐2人依妨害風化及入出國移民法等罪嫌移送桃檢偵辦，外籍應召女子及男客均依違反社會秩序維護法裁罰，失聯移工及逾期居留部分則移由桃園市專勤隊收容擇日遣返。

▲中壢警方本月25日晚間在長沙路某大樓查獲「一樓一鳳」個人工作室，圖為大樓外觀。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方在長沙路某大樓查獲「一樓一鳳」個人工作室，圖為大樓外觀。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方本月25日晚間在長沙路某大樓查獲「一樓一鳳」個人工作室，當場查獲從事色情應召之外籍女子。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方本月25日晚間在長沙路某大樓查獲「一樓一鳳」個人工作室，當場查獲從事色情應召之外籍女子。（圖／中壢警方提供）

中壢警方指出，本案係針對網路色情廣告，對轄區內「一樓一鳳」個人工作室與應召站，由中壢警分局行政組、中壢、興國、普仁、仁愛與文化派出所共組專案小組進行長期偵蒐，於25日晚間發動查緝，成功破獲位於轄區學區內應召站。

▲中壢警方本月25日晚間在長沙路某大樓查獲「一樓一鳳」個人工作室，開門應召之印尼籍女子發現是警方上門當場傻眼。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方本月25日晚間在長沙路某大樓查獲「一樓一鳳」個人工作室，開門應召之印尼籍女子發現是警方上門當場傻眼。（圖／中壢警方提供）

中壢警方執行「靖黃專案」勤務，在中壢區長沙路某大樓6樓查獲由40歲鍾姓男子、29歲徐姓男子經營之應召站，當場帶回鍾、徐2人、5名外籍女子（含2名泰籍女子、3名印尼籍女子；其中3人為失聯移工、2名泰籍女子則為逾期居留），現場查獲1名男客，現場查扣行動電話、磁扣與保險套等證物。

▲中壢警方本月25日晚間在長沙路某大樓查獲「一樓一鳳」個人工作室，房間內查獲保險套與衛生紙等證物。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方本月25日晚間在長沙路某大樓查獲「一樓一鳳」個人工作室，房間內查獲保險套與衛生紙等證物。（圖／中壢警方提供）

根據桃園市警局統計，今年自8月1日規劃「靖黃專案」迄今，總計查獲妨害風化案件82件、131人，其中外籍女子58人，其中以泰籍最多、越南籍次之；媒介色情交易場所以養生館、私娼館、「一龍一鳳」工作室、應召站居多；外籍女子從事傳播搭坐檯陪酒，則以大型酒店、KTV視聽歌唱業為主。

▲中壢警方查獲色情應召，將外籍女子等人帶回警局偵訊。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方查獲色情應召，將外籍女子等人帶回警局偵訊。（圖／中壢警方提供）

桃園市警局局長廖恆裕強調，針對非法色情場所將持續清查、掌握，並對色情交易媒介訊息傳播社群平台，強化網路巡邏與情蒐，持續規劃靖黃專案掃盪，有效遏制違法業者，淨化社會風氣。

中壢學區驚見「一樓一鳳」應召站　5外籍女、2負責人被逮

中壢學區驚見「一樓一鳳」應召站　5外籍女、2負責人被逮

2煞持衝鋒槍闖養生館　店家未接電話被嚇到半死

2煞持衝鋒槍闖養生館　店家未接電話被嚇到半死

中壢警分局昨（25）日深夜獲報，轄區內某養生館有人持槍鬧事，員警立即派遣警力到場，並通報線上警力攔截圍捕，於20分鐘內攔獲謝姓與鍾姓男子2人，當場起出玩具衝鋒槍、玩具短槍2把與彈夾等證物；2人於警訊中辯稱因在養生館遺落裝有3萬元現金黑色包包，打電話詢問時，業者卻未接電話，才折回養生館理論等語，警方訊問後依恐嚇罪嫌移送偵辦。

機車族聚集競速　中壢警方出動防制行動

機車族聚集競速　中壢警方出動防制行動

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包被識破

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包被識破

通緝男偷車牌+搶銀樓46萬金飾　警民合力圍捕下場曝

通緝男偷車牌+搶銀樓46萬金飾　警民合力圍捕下場曝

桃園男臉頸遭砍險死　兇嫌辯「只想教訓一下」

桃園男臉頸遭砍險死　兇嫌辯「只想教訓一下」

