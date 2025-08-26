　
社會 社會焦點 保障人權

懷疑「麵包被偷吃」起口角　桃園臨時工1刀刺死房東被起訴

▲桃園市蔡姓男子今年4月間酒後懷疑陳姓房東偷吃其購買麵包起口角，竟持水果刀1刀刺中房東左後背傷重不治，楊梅警方據報拘捕蔡男送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡姓男子今年4月間酒後懷疑陳姓房東偷吃其購買麵包起口角，竟持水果刀刺死房東。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子今年4月間深夜酒後質疑陳姓房東偷吃其購買麵包，2人因而起口角，蔡男突持水果刀刺穿其左後背，陳當場倒於血泊中，經同住其他房客察覺報警處理，陳姓房東送醫急救後仍傷重不治；桃園地檢署檢察官複訊時，蔡男一度否認有殺人之故意，辯稱失手刺中其左肩傷重致死，最終坦承犯行不諱，桃檢偵結依刑事訴訟法之國民法官法殺人罪嫌提起公訴，並移請國民法庭審理。

檢警調查，32歲蔡姓男子以打臨工為業，蔡男與陳姓房東為前同事關係，蔡男於去年7月中旬開始向陳承租其位於桃園市楊梅區永美路住所，在客廳搭上床鋪，以每月2000元承租。蔡男於今年4月9日晚間飲酒後，懷疑陳姓房東未經其同意偷吃其購買之麵包，陳否認偷吃，蔡男因而心生不滿。

同日晚間11時許，蔡男再度持水果刀質問陳，陳依舊否認，蔡怒竟暴怒持水果刀朝陳男左後背猛刺一刀，深入陳左肩胛骨刺穿左側胸腔，傷及左肺葉導致大量出血，倒於血泊中，在場另一楊姓租客察覺有異，打電話向楊梅警分局草湳派出所報案處理，警方會同119消防救護人員施以急救後送醫急救，仍因出血過多不治死亡，警方隨即拘捕蔡男到案，依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢檢察官複訊時，蔡男起初辯稱沒有殺人意圖，而是失手刺死房東，檢方依殺人罪嫌且有逃亡之虞向院方聲請羈押獲准；桃檢檢察官認為蔡男所為，係觸犯刑法之殺人罪嫌，偵結依依國民法官法之殺人罪嫌提起公訴，並移請國民法庭審理，蔡男目前仍在押中。

