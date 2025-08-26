　
社會 社會焦點 保障人權

酒後衝突升級！魚販持刀猛刺友人腰部險奪命　殺人未遂起訴

▲桃園市邱姓男子今年1月酒後與羅姓友人起衝突進而互毆，事後心有不甘持魚刀折回猛刺羅男腰部1刀，經送醫急救才救回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲邱姓男子今年1月酒後與羅姓友人起衝突進而互毆，事後心有不甘，持魚刀折回猛刺羅男腰部1刀。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子今年1月間在蘆竹區某工寮與羅姓友人飲酒聊天，但因故起衝突相互推擠更相互鬥毆，被其他友人勸架拉開後，邱男因年紀較大心有不甘，返回住處取出殺魚刀折回，朝羅男腰部猛刺一刀，羅男遭刺後逃出工寮，經友人送急忙送醫才撿回一命，行兇的邱男被蘆竹警方循線查獲到案，並起出做案用殺魚刀等證物；桃園地檢署偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，63歲的邱姓男子以販售漁獲為業，與羅姓男子為朋友關係，平日並無恩怨。邱男於今年1月5日中午有飲酒，酒醒後前往蘆竹區富國路某處工寮與羅男等友人見面聊天，同日下午4時50分許，邱男與羅男突然發生口角進而互相推擠，邱男以拳頭攻擊羅男後腦，羅男亦徒手以拳頭攻擊邱面部，圍觀友人將2人勸架拉開。

孰料，邱男因年紀較大餘恨未消，返家後攜帶殺魚刀，於下午5時許折返工寮，發現羅男後，自其後方持魚刀朝其左下腰部位猛刺1刀，導致羅男腹壁開放性傷口合併動脈出血、出血性休克等傷害而危及性命，羅男被刺殺後推開邱男朝工寮外逃走，邱男仍尾隨其後，幸一旁友人見狀立即打電話報警求助，蘆竹警方與119救護人員及時到場，將倒於血泊中男送醫急救，經手術止血後才救回一命。

蘆竹警方隨後將行兇邱男拘捕到案，並在附近菜園覓得邱男做案後隨手丟棄殺魚刀等凶器證物查扣在案，警方偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，邱男坦承持刀刺殺告訴人等犯行，惟否認有殺人之犯意，辯稱「可能酒喝太多，當時腦袋一片空白不省人事，發生何事均不復記憶，直到聽到救護車聲音才想起來」等語，聲稱案發當下僅是拿刀輕刺，沒有要殺告訴人之意。

檢方根據告訴人與證人指證歷歷，警方提供告訴人傷勢照片、醫院診斷證明書等佐證，被告犯行足認認定，被告辯詞顯無可採，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴；此外，檢方查出，被告事後已與告訴人和解，承諾賠償，告訴人於偵查中聲明撤回告訴、和解書等為證，但檢方認為，殺人未遂罪嫌屬非告訴乃論之罪，縱告訴人撤回告訴，檢方仍應依職權偵辦起訴。

