　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000　正解曝光

包裹垃圾丟錯最慘罰6000　專家揭6種包材正確處理方式

▲網站《回收大百科》說明包裹常見6種包材的正確處理方式。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

現代社會網購盛行，有越來越多人上網買東西，也因此製造不少包材垃圾，但民眾若未按照規定丟棄或回收，依法最重處新台幣6000元罰鍰。環保組織「RE-THINK重新思考」分享6種常見包材的正確處理方式，其中出貨單應撕開貼紙，把貼紙丟一般垃圾，紙類則拿去回收，是最常讓人搞錯的。

「RE-THINK重新思考」在《回收大百科》網站發文提到，電商平台興起使網購變成消費新趨勢，但便利背後卻產生包裝紙箱、防撞耗材等巨大負擔，據環保署統計，每年平均產生的網購包材廢棄物高達3萬公噸，非常驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於包材該如何處理，有的消費者更是拆完包裹全部丟垃圾桶，回收大百科說明6種常見包材的處理方式。最大宗的就是紙箱，可以丟紙類回收，丟之前必須去除膠帶與貼紙等雜質，或是拿來重複利用也行；保麗龍屬於PS塑膠類，為不容易再生的塑膠材質，已被建議少用，可以做為塑膠類回收，但不要拆成小碎塊，否則容易產生塑膠微粒。

而保護商品使用的泡泡袋和緩衝袋都是一般垃圾，但兩者都建議先戳破以減少體積；避免包裝透出商品資訊使用的破壞袋是混入染料及複合材質的膜狀塑膠，通常無法回收，也只能丟進一般垃圾。至於包裹中常見的出貨單，是最多民眾會搞錯的，出貨單分為貼紙和一般紙類，丟掉之前應將貼紙與紙類撕開，貼紙丟進一般垃圾，紙類則要回收。

民眾若未按照規定進行垃圾分類，將依《廢棄物清理法》處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，因此環保單位呼籲大眾，應確實遵守回收規範，共同維護環境永續。

延伸閱讀
線上遊戲突傳尖叫！女遭陌生人入室殺害　網友急跨國報案仍晚一步
出門約會「不想擠捷運」被說公主！　網雙手贊成大眾運輸：機車、漂亮擇一
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙！泳客急撤　全面禁止下水
待轉區瞬間曝！台灣大道28歲騎士被撞飛慘死
劍魚颱風「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大
台北饒舌歌手街頭打路人！超扯原因曝
快訊／高雄女住家大樓墜落！跌落排水溝死亡
尊重閣員請辭意願　卓榮泰：讓總統用更大空間考量人事佈局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥拍照公審！真相打臉

一票人不愛國旅！外國客來台「被6件事驚艷」：美食比東京有特色

死亡率最高！陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

紅殼蛋較營養？　日專家破解「蛋殼、蛋黃」顏色迷思

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000　正解曝光

發票沒中1周後卻收中獎通知　小資族2破綻看穿詐騙

人妻生兩胎「暴肥20公斤」又口臭　專家揭關鍵：1招改善

新興毒品7年暴增10倍「客運駕駛尿檢未涵蓋」 公路局評估納檢

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥拍照公審！真相打臉

一票人不愛國旅！外國客來台「被6件事驚艷」：美食比東京有特色

死亡率最高！陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

紅殼蛋較營養？　日專家破解「蛋殼、蛋黃」顏色迷思

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000　正解曝光

發票沒中1周後卻收中獎通知　小資族2破綻看穿詐騙

人妻生兩胎「暴肥20公斤」又口臭　專家揭關鍵：1招改善

新興毒品7年暴增10倍「客運駕駛尿檢未涵蓋」 公路局評估納檢

通緝犯「行刑式」轟16槍奪命！又見2大懸案手法　江湖揭犯案關鍵

川普下令羅德島「離岸風電」停工！　風電產業再受重擊

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

馬文君投票有信心！　許淑華、麥玉珍陪同現身投票

日韓「穿梭外交」第1彈！李在明訪日會石破茂　再飛美國見川普　

陸第3代神秘「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」平衡突破超高音速

騎機車支援投開票遇車禍！國小女師多處擦傷　民政局急派人遞補

建案拚差異化搶買氣　籃球場羽球場搬進社區

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

逛Zara試穿衣服「蠍子爬上腿」猛螫　20歲女嚇爆尖叫求救

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

生活熱門新聞

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

全台破38℃！劍魚颱風今上午生成

教育部護葉丙成！女學生：想離開這醜陋世界

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

23:00鬼門開！情侶「8大禁忌」一次看

全真瑜珈主管爆索賄收回扣　畫面曝光

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

快訊／屏東大雷雨！　6鄉鎮警戒

7月鬼門開「5類人」勿出國！最忌諱講這1字

更多熱門

相關新聞

浙江貧窮余村20年綠色蝶變

浙江貧窮余村20年綠色蝶變

大陸過去十多年注重改善環保生態，結合鄉村振興發展。舉例浙江湖州安吉縣余村為原點，用20年時間講述「綠水青山就是金山銀山」理念，並且孕育出的生生不息希望。影片也跨越台灣海峽，紀錄南投與余村溫暖交流，台灣民宿協會總會長張心盈指，「余村展現出來的，青年返鄉還有新業態創新的實驗魄力，啓發了我們去思考。」帶動兩岸鄉村發展共同的願景與期盼最好例子。

「快家具」趨勢退燒了？

「快家具」趨勢退燒了？

高雄小港飄散「嗆鼻化學味」引恐慌

高雄小港飄散「嗆鼻化學味」引恐慌

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

關鍵字：

網購包材環保回收垃圾

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

電動車「召喚功能」疑失靈　倒車輾斃駕駛

823罷免、公投今登場　6大禁令一次看

先看到兔子還是鴨子？

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面