川普：在華盛頓特區犯下謀殺案「就是死刑」！

美國總統川普26日宣布，將對首都華盛頓特區（Washington, DC，或稱華府）所有謀殺案尋求「死刑」判決。不過美媒分析，此舉恐怕面臨來自陪審團的阻力。

川普在內閣會議中表示，「任何人在首都犯下謀殺罪，就是死刑。如果有人在華盛頓特區殺了人，我們將尋求死刑。」

川普並未透露具體細節，但宣稱死刑是「非常強力的預防措施」。他說各州可以自行決定，但在首都檢方將對謀殺案尋求死刑判決，「我們別無選擇」。

傳統上，華府高等法院處理當地大部分謀殺案，當地法律並未授權死刑。不過，與美國其他司法轄區不同的是，美國檢察官駐華府辦公室，同時負責在當地與聯邦法院起訴犯罪，仍可對符合條件的案件提出死刑要求。

CNN指出，實際上要取得死刑判決並非易事，因為檢方必須說服12名陪審團成員簽字同意。多名法律界消息人士透露，從歷史上來看，檢方說服陪審團在華盛頓特區實施死刑時，往往面臨挑戰，儘管他們一致表決同意被告有罪。前聯邦公設辯護人傑佛瑞斯（Jon Jeffress）也說，「要在華盛頓特區找到12個願意這樣做的人很困難。」

華府聯邦法院上次做出死刑判決，已經可以追溯至2003年，也就是22年前。不過，美國司法部最近在至少3起華盛頓特區的案件中表態可能尋求死刑，包括5月槍殺以色列大使館職員的嫌犯羅德里格茲（Elias Rodriguez）。

