Fed理事喊告！　嗆川普「這樣開除人根本沒邏輯」

▲美國聯準會理事庫克（Lisa D. Cook）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日宣布開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），創下111年來首例，引發強烈反彈。庫克的律師表示，她計劃提起訴訟，捍衛其任期，防止遭到非法免職，直指川普的做法根本沒有邏輯可言。

路透報導，庫克的代表律師、華府資深大律師洛威爾（Abbe Lowell）指出，「川普沒有任何事實或法律依據可以解除庫克的職務。」他並強調，如果總統執意罷免，她將循司法程序提告。川普陣營則認為，庫克的政策傾向與其經濟方向背道而馳，因此有必要進行調整。

根據美國法律，聯準會理事任期長達14年，除非有「正當理由」（for cause），否則總統不得任意免職。這項法律設計原本就是為了保障聯準會的政策獨立性，避免受到政治干預。聯準會隨後也發表聲明表示，將遵從法院的最終裁定。

▲川普一直想干預Fed。（圖／路透）



美媒指出，這項爭議可能成為美國政府體制一項關鍵的憲政訴訟，若川普成功撤換庫克，將有可能擴大白宮對聯準會的影響力，並加快推進他對降息與鬆綁政策的主張。若法院認定總統無權任意解除聯準會理事，則將對川普的任命權形成重大牽制。

庫克是美國史上首位非裔女性聯準會理事，於2022年由拜登總統提名出任，立場偏向鴿派，此案若持續延燒，可能對金融市場與政策穩定性帶來深遠影響。專家也警告，若聯準會被視為失去中立性，其公信力將遭遇重大挑戰。