「普澤會」遲遲沒下文　川普：普丁不喜歡澤倫斯基

▲川普宣稱，「普澤會」沒下文，是因為普丁不喜歡澤倫斯基。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普先前表示，將積極安排「普澤會」，卻遲遲沒有下文。他如今宣稱，俄羅斯總統普丁不願與烏克蘭總統澤倫斯基會面，是因為「他不喜歡澤倫斯基」。

《基輔獨立報》報導，川普原本表示將安排2國領導人會面，25日卻又改口宣稱這可能根本不會發生，「他們真的不喜歡彼此，我原以為俄烏問題是最容易解決的，但事實證明存在重大的性格衝突。」

川普坦言，儘管與普丁每次交談都很愉快，但「炸彈隨後就會落到基輔或其他地方，我對此非常憤怒。」他仍認為能夠結束戰爭，不過這一切相當艱難，「戰爭時會發生奇怪的事情」。

被問及援烏細節時，川普暗批前總統拜登「不知道自己在做什麼」，並稱華府不會再對烏克蘭花錢了，「我們已經給了3500億美元」，甚至形容澤倫斯基是「最棒推銷員」，每次訪美都能帶走數百億美元援助。

川普15日在阿拉斯加與普丁會晤，3天後又與澤倫斯基見面。澤倫斯基隨後表態，準備好與普丁會面，並與俄羅斯進行無條件談判，但必須處理莫斯科綁架烏克蘭兒童、歸還被占領土、戰爭資金支援等議題。

澤倫斯基指出，包括歐洲、加拿大及日本在內，已有30多國準備支持烏克蘭的安全保障，其中一些國家甚至願意提供維和部隊、情報與防空支援。川普表示，安全保障主要由歐洲負責提供，美國則會以「後援角度」提供支持。