華府國民兵今晚起配槍上街！　將持「Ｍ17手槍、M4步槍」巡邏

▲川普以打擊犯罪為由，調派國民兵部隊進駐華盛頓特區街頭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前以打擊犯罪為由，調派國民兵（National Guard）部隊進駐華盛頓特區街頭巡邏。知情人士透露，這些士兵將從25日晚間開始配槍執勤。

據《路透社》報導，兩位不具名的官員指出，國民兵從25日晚間起，將會配備M17手槍或M4步槍，但確切的人數仍在調度中。

過去兩週，已有數百名未持武器的國民兵部署於首都街頭，此前總統川普（Donald Trump）宣布華盛頓進入「犯罪緊急狀態」。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週已批准國民兵攜槍，如今命令正式生效。

國民兵聯合特遣部隊-華盛頓特區（Joint Task Force-DC）也在聲明中提到，部隊人員「僅會在作為最後手段，並單獨回應迫在眉睫的死亡或嚴重人身傷害威脅時」，才會使用武力。

▲國民兵從25日晚間起，將會配備M17手槍或M4步槍。（圖／路透）



除了華盛頓特區，川普也把目標轉向其他由民主黨執政的城市，包含伊利諾州芝加哥以及馬里蘭州巴爾的摩市，並放話要向這些城市派遣軍隊，以打擊犯罪。

五角大廈內部人士則透露，軍方確實已做初步規劃，預想如果川普下令在芝加哥派駐國民兵，行動會如何展開，但目前僅停留在預案階段，尚未進入決策程序。

民主黨籍的眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）痛批，川普無權向芝加哥部署部隊，這是在試圖「製造危機」。而官方數據也顯示，芝加哥的犯罪率在去年有所下降。

川普對芝加哥和巴爾的摩的權力遠不如華盛頓特區，因為身為總統，他對特區擁有更大的影響力，且依據聯邦法律《美國法典》第10章第12406條款規定，他可以部署國民兵部隊來擊退入侵或鎮壓叛亂。

川普曾援引該條款，不顧加州州長紐森（Gavin Newsom）反對，派國民兵部隊前往該州鎮壓抗議活動。未來若川普繼續將共和黨執政州的國民兵部隊派往民主黨執政城市，幾乎可以肯定會面臨法律挑戰。