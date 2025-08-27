北韓官媒怒轟李在明！　卻「隻字未提」川普想見金正恩

▲川普會晤李在明，大讚對方是「偉大的領導人」，並強調「美國永遠與你同在」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

北韓官媒《朝中社》26日痛批，南韓總統李在明訪美期間，談論朝鮮半島去核化的言論，根本就是「偽君子」，但針對川普希望會晤金正恩一事，卻是隻字未提。

李在明25日訪問美國，除了在白宮會見川普之外，也在華府庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演講，他當時提到，「當朝鮮半島實現去核化、和平與共存的道路時，韓美聯盟將從朝鮮半島層面，提升至全球層面。」

對此，《朝中社》嚴厲抨擊，李在明「表現得好像願意修復南北關係，實際上卻暴露出自己是個對抗狂和偽君子……我們作為核武大國的地位，是準確反映外部敵對威脅，以及全球安全力量結構變化的必然選擇。」

不過《路透社》指出，李在明6月贏得總統大選後，已採取多項措施緩解兩韓緊張關係，包括拆除邊境心戰廣播的擴音器，下令討論恢復過去雙方達成的部分協議。

值得注意的是，川普會晤李在明期間，曾透露希望今年能夠再度與金正恩見面，「我期待與他會面，他對我非常好。」不過，《朝中社》26日完全沒有提及此事，僅報導金正恩於當日視察了一座漁村，並且大力讚揚當地發展。