生活 生活焦點

高中女課業壓力大突耳聾！聽力損失達70分貝　高壓氧搶救成功

▲高中女突發性耳聾，高壓氧治療搶救聽力成功康復

▲患者在高壓氧壓力艙內呼吸純氧進行治療，可提高組織修復速度。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

單側耳朵突然像被塞住、聽聲音隔層膜、甚至伴隨暈眩感，小心這可能是耳朵發出的警訊。聯新國際醫院耳鼻喉科陳思齊主任分享，一名高中女生因睡眠不足與課業壓力大，某天早晨起床準備上學時，驚覺左耳聽不見，家長立即帶她就醫。

經純音聽力圖檢查，顯示左耳平均聽力損失達70分貝，確診為「突發性耳聾」，立即安排住院治療。由於就醫及時，接受類固醇藥物與高壓氧輔助治療後，3週即順利痊癒重拾正常學習與生活，讓學生跟家長卸下心中大石。

陳思齊指出突發性耳聾，又被稱為耳中風，是一種急性聽力受損的疾病，患者常在毫無預警下出現單側聽力降低，同時伴隨耳鳴、耳悶、甚至眩暈等症狀，好發於季節轉換、過度疲勞、病毒感染或睡眠不足時，且不分年齡族群均可能發生。目前約7成患者的病因不明，使診斷與治療更具挑戰。

突發性耳聾最關鍵在於發作後7天內的黃金治療期。陳思齊強調，一旦延誤，即使治療也可能導致永久性聽力損傷。標準治療以類固醇藥物為主，包括口服、靜脈注射及耳內注射三種方式。針對部分民眾擔心類固醇會有副作用的疑慮，陳主任澄清短期治療並不會造成明顯影響，且臨床證實類固醇是目前最有效的治療方案。

此外同步搭配高壓氧進行治療，可進一步提升療效。陳思齊解釋，患者在壓力艙內吸入純氧，藉由提高氧氣溶解度，增強免疫機能，促進血液循環與組織修復，並改善內耳缺氧、水腫等狀況，有助於毛細胞結構恢復與聽力改善。

陳思齊提醒，突發性耳聾的治療效果會因人而異，年紀小於 40 歲、沒有合併糖尿病、沒有伴隨眩暈發作、且於一週內接受治療的病患，預後效果最佳。約有三分之一患者可以完全恢復聽力，有三分之一患者可以恢復部分聽力，三分之一患者則無法改善。若治療延誤超過兩週，療效恐將減半，超過一個月，則因聽神經損傷定型，聽力將難以挽回。

高中女課業壓力大突耳聾！聽力損失達70分貝　高壓氧搶救成功

高中女課業壓力大突耳聾！聽力損失達70分貝　高壓氧搶救成功

